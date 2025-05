Im Fokus stehen die strategischen Entscheidungen hinter Inhalten, Monetarisierungsmodellen und Zielgruppenansprache – und ihre Folgen für Kreative, Unternehmen und Zuschauer*innen. Gast-Expert*innen unterfüttern die Analysen in Interviews. Ob Geschäftsmodelle, Deal-Strukruren oder Marketing Strategien: "Industry" erklärt, wie das Streaming-Business funktioniert – und wohin es sich entwickelt.

Was macht Netflix erfolgreicher als andere? Welche Strategien verfolgen Disney+, Amazon oder Sky? Und wie verändert Streaming den gesamten Medienmarkt? Das klären Hanna Huge und Andrea Zuska in ihrem neuen DWDL.de-Podcast "Industry", der ab dem 29. Mai alle zwei Wochen erscheint. Mit einem analytischen Blick auf Zahlen, Geschäftsmodelle und Markttrends beleuchten die beiden Hosts die Mechanismen hinter den größten Streaminganbietern – fundiert, verständlich und immer mit exklusiven Einblicken.

"Uns interessiert die Streaming-Industrie aus der Perspektive der Strategie, der Zahlen und Daten. Wir werden aktuelle Entwicklungen ebenso analysieren wie die Strukturen und die Origin Stories der einzelnen Streamer. Wir wollen nicht erzählen, was wir gestern gesehen haben – wir wollen erklären, warum es produziert wurde und was das für den Markt bedeutet", sagen Hanna Huge und Andrea Zuska, die Hosts des Podcasts, der alle zwei Wochen auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören sein wird.

Hanna Huge ist Co-Gründerin und Product Lead von Serienjunkies.de, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Plattformen für TV-Serien, und produziert seit 2013 den "Serienjunkies-Podcast" mit mehr als fünf Millionen Downloads. Sie sitzt u.a. in der Jury des Deutschen Fernsehpreises. Andrea Zuska ist Gründerin ihrer eigenen Consulting Boutique und berät Medienunternehmen in Strategiefragen. Mit dem Streamingmarkt in seiner inhaltlichen, wirtschaftlichen und strategischen Dimension beschäftigt sie sich seit Mitte der 2010er Jahre, zuletzt als SVP Content Strategie bei RTL Deutschland.