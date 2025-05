am 16.05.2025 - 12:56 Uhr

Dass Reality-TV längst zum popkulturellen Phänomen mit riesiger Fangemeinde geworden ist, beweisen die enormen Abrufzahlen, die die unzähligen Formate online erzielen. Wer auf dem Laufenden bleiben will, hat also einiges zu tun - zumal es zum kompletten Verständnis ohne Beobachtung der Social-Media-Accounts der Reality-Stars ja kaum geht. "Sendepause Fehlanzeige" ist also auch eine ziemlich treffende Beschreibung, wenn es um den Reality-TV-Kosmos geht.

Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann aber nun auf die Unterstützung durch ein Duo mit Expertise bauen: Anja Rützel und Jochen Schropp werden sich im Podcast "Sendepause Fehlanzeige" künftig jeden Samstag mit den Ereignissen der letzten Tage befassen und diese einordnen - "nicht vom hohen Ross herunter", wie es im Trailer heißt. Die erste Folge erscheint bereits am kommenden Wochenende.

Anja Rützel, unter anderem bekannt für ihre pointierten Kolumnen zum Thema im "Spiegel", soll "ihren unverwechselbaren Blick auf Formate zwischen Fremdscham und Faszination" einbringen, Jochen Schropp wiederum hat als Moderator von Formaten wie "Promi Big Brother" ebenfalls Einblicke hinter die Kulissen solcher Produktionen. Der Podcast soll dabei kein bloßer Rückblick sein, sondern "ein kluger, unterhaltsamer Blick auf ein Genre, das längst zum popkulturellen Mainstream gehört".

"Wir lieben Fernsehen – aber wir nehmen es nicht einfach hin", sagt Anja Rützel. "Wir zerlegen es mit Freude, streiten, lachen, schweifen ab – und landen manchmal bei überraschend großen Gefühlen." Jochen Schropp ergänzt: "Reality-TV sagt oft mehr über unsere Gesellschaft aus, als viele glauben. Und wir haben große Lust, genau das hörbar zu machen."

Produziert wird der Podcast von TRZ Media, also der Podcast-Schmiede von Robin Droemer, Hanna Herbst und Jan Böhmermann.