Vom 3. bis 5. Juni findet die elfte Ausgabe der Seriencamp Conference statt - und das bereits zum dritten Mal in Köln. Der grobe Fahrplan für die drei Tage steht bereits seit wenigen Wochen fest (DWDL.de berichtete), nun ist das komplette Programm für die Branchenveranstaltung zum seriellen Erzählen veröffentlicht worden. Bereits bekannt war beispielsweise, dass ein Themenschwerpunkt der diesjährigen Konferenz auf internationalen Koproduktionen liegt. Neu jetzt ist die Session "Realities of Co-Production in 2025 – Challenges & Opportunities for the European Model".

Dort sollen führende Stimmen aus ganz Europa zusammen kommen, um etwa zu besprechen, wie kreative und finanzielle Modelle in einem dynamischen Marktumfeld neu gedacht werden können. Mit dabei sind Andri Ómarsson (Glassriver), Fleur Winters (Big Blue Productions), Maria Valenzuela (Brisa Media) und Adrienne Fréjacques (Arte France). Moderiert wird das Panel von Irina Ignatiew-Lemke (Boxworks Media). In "Writing European? The Case for and Against European Writers Rooms" wird das Für und Wider von europäischen Writer Rooms thematisiert.

Um internationale Koproduktionen geht es auch in etablierten Formaten wie "Next From" und "Work in Progress". Hier gibt es exklusive Einblicke in Projekte, die noch in Entwicklung sind. Bereits bekannt war, dass es unter anderem um "Mozart Mozart" (ARD, ORF, Story House Pictures), "We Come in Peace" (TV4, ZDF), "Ku'damm 77" (UFA, ZDF) und "Alphamännchen" (Netflix, Geißendörfer Pictures) gehen wird. Einen Einblick gibt es darüber hinaus in das gerade erst angekündigte ZDFneo-Projekt "Die Düsteren", das im Rahmen der New8-Initiative entsteht (DWDL.de berichtete). In einem dezidierten "Next From RTL+" spricht zudem RTL-Fictionchef Hauke Bartel über das, was da demnächst noch von RTL Deutschland kommt. Zudem gibt's eine Co-Production Case Study zur kommenden Serie "Weiss & Morales" (RTVE, Portocabo, Nadcon, ZDF und ZDF Studios).

Bei "Meet the European Commissioners" stellen Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher europäischer Sender direkt zu Beginn des ersten Tages der Seriencamp Conference ihre Programmstrategie kurz vor. Mit dabei sind Bettina Alber (Dramaturgin und Redaktorin beim SRF), Frank Seyberth (Head of Coproduction, International Fiction beim ZDF), Elly Vervloet (International Drama Expert bei VRT), Pernille Bech Christensen (Senior Executive Producer bei TV 2 Denmark), Marianne Furevold–Boland (Head of Drama bei NRK) und Jarmo Lampela (Head of Drama bei YLE).

Innovationen und wahrhaftige Darstellungen

Innovationen stehen im Mittelpunkt einiger Panels. Bei "Innovation in a Disrupted Industry" geht's um die sich wandelnden Marktbedingungen - und wie man am besten auf sie reagiert, von Storytelling bis Monetarisierung. In diesem Zusammenhang stellt Johanna Koljonen den neuen "Nostradamus Report" vor und es warten Sessions wie "Marketing Your Series – How to Cut Through the Clutter and Find Your Audience", "What is True Innovation? – Leadership & Mindset in a in a Disrupted Industry" und "Empowering Creatives, Packaging Success – Business Models for the New Market Reality". In "We Can Fix It In Post – VFX, Animatronics & Craft in Genre Series" geht es außerdem darum, wie man ambitionierte Sci-Fi-Welten mit einem TV-Budget zum Leben erweckt. Produzent Piodor Gustafsson und VFX-Supervisor Nicolas Corson gewähren hier Einblicke hinter die Kulissen der Entstehung der Genre-Serie "We Come in Peace".

Um wahrhaftige Darstellungen geht’s in den Panels "No Stigma around Mental Health Crises? Truthful Depictions & Awareness in Series and Films" und "Becoming the Story: Trans Realities and Creative Responsibility". Dabei geht es unter anderem um die richtige Balance zwischen dramaturgischen Erfordernissen und faktischer Genauigkeit, wenn es um die psychische Gesundheit von Charakteren geht. Im zweitgenannten Panel wird anhand der Schweizer SRF-Serie "Neumatt" erzählt, wie sich eine Figur weiterentwickeln kann, wenn sich die Schauspielerin oder der Schauspieler während der laufenden Serie outet.





Einblicke verspricht auch ein ein Vortrag von Tim Biedert (former Director, Productions & Development, Paramount) zum Thema "20 Reasons for Project Rejections and What to Learn From These" - und passend dazu spricht Biedert im Anschluss noch mit Steve Matthews (Head of Scripted, Creative, Banijay Entertainment), Marianne Wendt (Drehbuchautorin, Showrunner) und Frank Tönsmann (Comissioning Editor im WDR) über zehn gute Strategien, um ein Projekt genehmigt zu bekommen. Geplant ist darüber hinaus ein Fireside Chat mit Johannes Jensen, dem neuen Head of Scripted, Business bei Banijay Entertainment sowie ein Panel, das sich mit der internationalen Erfolgsgeschichte von "Ghosts" beschäftigt, das unlängst auch hierzulande adaptiert wurde.

Neben dem Bühnenprogramm bietet der Projektmarkt Story Exchange Pitching-Events und Networking-Möglichkeiten für Produzentinnen, Autoren und Creator, um ihre Ideen Entscheidungsträgern verschiedener internationaler Unternehmen vorzustellen. Die diesjährige Co-Production Jury, bestehend aus Emmanuel Eckert (Mediawan Rights), Maria Cervera (Cattleya Producciones/ITV Studios), Pernille Bech Christensen (TV 2 Dänemark) und Henrike Vieregge (WDR), hat acht internationale Projekte ausgewählt, die live auf der Bühne präsentiert werden. Parallel dazu werden beim bekannten Writers' Vision Pitch acht Projekte vorgestellt, die von der Jury bestehend aus Gabor Krigler (Joyrider), Lenka Szántó (tv Nova/VOYO), Sophie Toth (shining nice) und Thomas Kren (Bavaria Fiction) ausgewählt wurden.

Ein ganzer Tag für Games & Series

Neu eingeführt wird bei der diesjährigen Konferenz bekanntlich das Themenfeld Games & Series, dem man gleich einen ganzen Tag widmet: Der Donnerstag wird ganz im Zeichen der wachsenden Schnittmengen beider Medien, etwa im Hinblick auf IP-Adaptionen sowie neue Ansätze in Entwicklungsprozessen und Audience Design, stehen. In Sessions wie "Community-Building, Audience Design & Prototyping – What Games & Series Can Learn From Each Other" und "IP-Building is World-Building – Strategies for Creating Brands and Story Worlds" wird untersucht, wie sich beide Formate durch gemeinsame Werkzeuge, Zielgruppen und kreative Prozesse gegenseitig bereichern und inspirieren können.

Gerhard Maier, Künstlerischer Leiter der Seriencamp Conference, unterstreicht den zukunftsgerichteten Ansatz der diesjährigen Ausgabe und sagt: "In einer Zeit, in der sich Geschäftsmodelle drastisch verändern, ist es wichtiger denn je, sich in einem gesättigten Markt zu behaupten, früh eine Verbindung zum Publikum aufzubauen und Geschichten zu entwickeln, die wirklich berühren. Der Fokus des diesjährigen Programms liegt auf praxisnahen Einblicken und zukunftsweisenden Strategien - um den Wandel der Branche aktiv mitzugestalten und neue Denkansätze zu ermöglichen."