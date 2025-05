2023 rief das Institut für Moderation (imo) an der Hochschule der Medien Stuttgart erstmals eine eigene Preisverleihung ins Leben, um besondere Leistungen im Moderationsfach zu würdigen, in diesem Jahr wird der Stuttgarter Moderationspreis, für den "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni die Patenschaft übernommen hat nun also zum dritten Mal vergeben. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die journalistischen Kompetenzen in Moderationen, und zwar explizit über alle Plattformen und Kanäle hinweg.

Das Interesse war augenscheinlich groß: Fast 300 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gab es, aus denen eine Fachjury nun je zehn Nominierte in den drei Kategorien "Journalistische Qualität", "Public Value" sowie "Präsentation, Sprache und Innovation" ausgewählt hat. Abseits dessen wird noch ein Sonderpreis für Moderatorinnen und Modaratoren aus Baden-Württemberg verliehen, über den die HdM-Studierenden entscheiden.

Verliehen werden die Preise am 26. September im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung in Stuttgart aus der Hand von Ingo Zamperoni, sie sind dabei mit insgesamt 6.000 Euro dotiert, am Tag danach findet an der HdM noch ein Werkstattgespräch zur Zukunft der Moderation statt, zu dem Ingo Zamperoni Yasmine M'Barek und Willi Weitzel begrüßt.

"Die Vielfalt an Einreichungen zeigt, dass die journalistische Qualität in der Moderation durchaus eine Zukunft hat", kommentiert Prof. Stephan Ferdinand, Direktor des Instituts für Moderation. Projektleiter Johannes Meyer fügt hinzu: "Wir freuen uns, dass wir mit dem Stuttgarter Moderationspreis dafür eine perfekte Plattform bieten können."

Die Nominierten im Überblick

Kategorie: Journalistische Qualität

Anton Hartmann für @antonsnews (Instagram)

Milena Straube für "Lost Sheroes - Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen" (Podcast | WDR für Cosmo)

Hanna Kazmirowski für"Der Fall: Wer entscheidet, wenn ich schwanger bin? Der Fall Roe v. Wade" (Video | Looks Media für funk)

Simon Exner für "Was auf Zypern wirklich passiert" (Video | Guter Content)

Justine Rosenkranz für "Der Germanwings-Absturz - Zehn Jahre ohne euch" (Podcast | WDR)

Fritz Espenlaub / Marie Kilg / Gregor Schmalzried für "Der KI-Podcast" (Podcast | BR/SWR)

Sebastian Meinberg für "Kiffer am Steuer" (Video | BR für Y-Kollektiv)

Azadê Peşmen für "Amnestie Deutschland" (Podcast | rabbithole media für Cosmo)

Magdalena Stefely für "Was die Woche wichtig war" (Podcast | unk)

Eva-Maria Schauer für "Gleich, aber anders. Das Frauenbild in der katholischen Kirche" (Video | Filmakademie Baden-Württemberg)

Kategorie: Public Value

Lukas Fleischmann für "Jenseits der Schwerkraft. Unterwegs mit dem Kinderpalliativteam" (Podcast | Badische Zeitung)

Till Nassif für die TV-Sendung "Tagesgespräch: Tabuburch oder demokratische Normalität: Wie blicken Sie auf die gestrige Abstimmung?" (BR für Alpha)

Leonie Maderstein für "Zwischen Luxus und Not: Arm und reich in Stuttgart" (Video | SWR Aktuell 360 Grad)

Phillip Syvarth für "I will survive - Der Kampf gegen die AIDS-Krise" (Podcast | Bayern 2)

Przemysław Żuk für"Feminismus - Was geht mich das als Mann an?" (Podcast |Deutschlandfunk Nova für Facts & Feeling)

Hadija Haruna-Oelker für "Black Culture matters - auch in Deutschland" (Podcast | HR für "Der Tag - Ein Thema viele Perspektiven")

Carolin Bredendiek / Jan Koch für den Podcast "Das Virus, das uns trennt" (WDR für den Doku-Podcast "CUT")

Miriam Davoudandi für "Danke, gut. Der Podcast über Pop und Psyche" (Podcast | WDR für COSMO)

Shalin Rogall für "Gehen oder bleiben - Warum wir uns in Deutschland nicht mehr wohl fühlen" (Podcast | Deutschlandfunk Nova für Facts & Feeling)

Katinka Böhm / Anna Bolten für "Blinder Fleck im Mittelmeer - Zyperns Migrationsproblem" (Podcast |TU Dortmund für Campusradio eldorado)

Kategorie: Präsentation und Sprache

Sabrina Zimmermann für "Die Deals von PayPal, Klarna und Co. (Video | ZDF für "Deals")

Ivy Haase für "GEOlino Spezial" (Podcast | RTL+)

Simon Vogt für "O.G. über innere Dämonen, Therapie, "KILLA KANAK", seinen Bruder, Rap La Rue, Kollabo-EP" (Talk/Vodcast | HR für Deutschrap ideal)

Sebastian Meinberg für "So ist der Job als Moderator wirklich" (Video | BR für Puls Reportage)

Jana Steuer für "Ein großer Schritt für die Menschheit" (Podcast)

Maximilian Bensinger / Tim Vollert für "Raum und Zeit" (Vodcast | Studio Zucker SARL-S)

Kevin Ebert für "Selbstexperiment Cannabisanbau" (Video | BR für Puls Reportage)

André Dér-Hörmeyer / Janne Knödler für "Ich höre was, was du nicht hörst" (Podcast | BR für "Wild Wild Web - Geschichten aus dem Internet)

Julia Nestlen / Walerija Ptrova für Was du über Populismus und Algorithmen wissen musst" (Video-Livestream | SWR für Crashkurs Meinungsbildung)

Tessniem Kadiri für das "Explainer-Format ATLAS" (Video | NDR für funk)

Kategorie: Sonderpreis Baden-Württemberg