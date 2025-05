am 19.05.2025 - 15:00 Uhr

Anders als noch vor einigen Monaten angekündigt, wird Gary Lineker in Zukunft keine Sendungen oder Sportübertragungen mehr für die BBC moderieren. Das hat die öffentlich-rechtliche Anstalt jetzt bestätigt. Grund dafür ist ein Posting über Zionismus, das Lineker in der vergangenen Woche geteilt hatte. Darin war auch eine Ratte zu sehen. Lineker sah sich danach Antisemitismusvorwürfen ausgesetzt. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer entschuldigte sich und erklärte, er habe nie wissentlich etwas Antisemitisches gepostet.

Im zuvor schon angespannten Verhältnis mit der BBC war das nun aber der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. "Gary hat den Fehler, den er gemacht hat, eingesehen. Dementsprechend haben wir vereinbart, dass er sich nach dieser Saison von weiteren Auftritten zurückziehen wird", erklärt BBC-Generaldirektor Tim Davie in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig würdigte er Lineker als eine "prägende Stimme in der Fußballberichterstattung der BBC".

Schon vor dem Posting des Moderators standen die Zeichen zwischen ihm und der BBC auf Abschied. Bereits im November 2024 wurde bekannt, dass Lineker die viele Jahre lang von ihm moderierte Sendung "Match of the Day" zum Ende der Saison aufgibt. Es ist das Ende einer Ära: Lineker prägte die Sendung 25 Jahre lang und war einige Jahre auch bestbezahlter BBC-Promi. Damals hieß es aber noch, Lineker werde 2026 für die BBC bei der Fußball-WM im Einsatz sein, auch Einsätze in der nächsten FA-Cup-Saison seien geplant. Zu beidem wird es nicht mehr kommen, wie die BBC jetzt noch einmal betonte.

Gary Lineker selbst sagt: "Solange ich denken kann, steht der Fußball im Mittelpunkt meines Lebens - sowohl auf dem Spielfeld als auch im Studio. Der Fußball liegt mir sehr am Herzen, ebenso wie die Arbeit, die ich über viele Jahre bei der BBC geleistet habe. Wie ich bereits gesagt habe, würde ich niemals bewusst etwas Antisemitisches posten - das widerspricht allem, wofür ich stehe. Ich erkenne jedoch den Fehler und die Verärgerung an, die ich verursacht habe, und ich wiederhole, wie leid es mir tut. Ich halte es für richtig, jetzt zurückzutreten."