Schon vor einigen Monaten hatte ZDFneo angekündigt, dass Network Movie eine Workplace-Comedy für den Sender produziert (DWDL.de berichtete). Diese hörte damals noch auf den Namen "Mädchen für alles", daraus ist mittlerweile der Titel "Nighties" geworden - und jetzt gibt es für die acht produzierten Folgen auch einen Sendetermin. So steht die komplette erste Staffel ab dem 27. Juni online zum Abruf bereit.

Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 1. Juli, die Comedyserie ist dann immer dienstags ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Inhaltlich geht es in der Serie um das Nachtschicht-Team aus dem Hotel Prinzenhof im Münchner Bahnhofsviertel. In den Hauptrollen sind unter anderem Tamara Romera Ginés, Stella Goritzki, Adnan Maral, Mariananda Schempp und Ben Felipe zu sehen.

Und so beschreibt ZDFneo die Serie im Detail: Die junge Hotelchefin Millie hat den Prinzenhof von ihren Großeltern geerbt und versucht teils verzweifelt, teils hoch motiviert ihr Hotel am Laufen zu halten. Gemeinsam mit ihrem Team bestehend aus bester Freundin und Security-Chefin Adriana, Concierge Charles, Küchenchefin Franca und Barkeeper Rafael tut Millie ihr Bestes, die Gäste aus Nah und Fern zufrieden zu stellen, oft mit ungewöhnlichen Methoden. Jede Folge erzählt eine Nachtschicht der Hotelcrew bis zum Morgengrauen und deren Begegnungen mit gewollten oder ungewollten Nachtschwärmern, Heimatlosen, die nirgendwo sonst ein Zimmer bekommen haben, die spät vom Oktoberfest ins Hotel wanken und/oder deren emotionales Auffanglager die Hotelbar ist.

"’Nighties’ ist für mich weit mehr als eine klassische Workplace-Comedy. Zum einen habe ich während des Entwicklungs- und Produktionsprozesses meines Debüts als Creatorin und Headwriterin große kreative Freiheiten genossen, die uns etwas ermöglichten, was sonst erst bei etablierten Formaten möglich ist – bereits mit der ersten Staffel originelle Genre- und High-Concept-Episoden umzusetzen. Zum anderen verbindet diese Welt eine Reihe von Themen und Motiven, die mir besonders am Herzen liegen: Die Idee zur Serie entstand ursprünglich aus meiner Faszination für das einzigartige Soziotop der Hotelbar. In kaum einem anderen Setting treffen auf so natürliche Weise so viele unterschiedliche Fremde in einem zugleich so vertrauten Umfeld aufeinander. Allein diese Prämisse bietet schon unendlich viele Möglichkeiten für unterhaltsame Geschichten", sagt Headautorin Melina Natale, von der auch das Gesamtkonzept zur Serie stammt und die betont, dass sie bewusst vielfältige Frauenfiguren habe erschaffen wollen.

Neben Natale haben auch Julian Adiputra Witt und Sharyhan Osman an den Drehbüchern mitgeschrieben. Inszeniert wurden die acht Folgen von Suki M. Roessel und Matthias Koßmehl. Produzentin bzw. Produzent sind Susanne Flor und Wolfgang Cimera, als Producerin fungiert Nina Rothermund.

"Song Trip" am späten Abend im ZDF

Einen Starttermin gibt es darüber hinaus jetzt auch für das neue "Song Trip", das sogar im ZDF-Hauptprogramm laufen wird. Der Sendeplatz für die musikalische Weltreise ist allerdings nicht sonderlich prominent: Die erste Ausgabe des von Content Laden produzierten Formats ist am Freitag, den 4. Juli, ab 23:45 Uhr zu sehen. In dem Format reisen Max Giesinger, Alice Merton, die Band Juli, Sängerin LEA und die Rap-Kombo 01099 in verschiedene Länder, um dort mit heimischen Musikerinnen und Musikern ihre größten Hits neu aufzunehmen. Los geht's mit der Reise von Max Giesinger in die Mongolei. Bei einer sogenannten Watch Party schauen sich die Künstlerinnen und Künstler ihre Reisen gemeinsam an.