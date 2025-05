am 20.05.2025 - 12:20 Uhr

Im September wird der Sport1-"Doppelpass" 30 Jahre alt, als die Talksendung im Jahr 1995 erstmals über die Bildschirme flimmerte, passierte das noch beim damaligen DSF. Für Sport1 ist der Talk auch heute noch eine wichtige Marke, die regelmäßig das Publikum anzieht. Erst am vergangenen Sonntag sahen mehr als eine halbe Million Menschen zu, als man das Bundesliga-Finale besprach. Und nun ist klar: Personell wird sich beim "Doppelpass" so schnell nichts ändern.

So hat Sport1 jetzt die Vertragsverlängerungen mit Moderator Florian König und Experte Stefan Effenberg kommuniziert. Während Effenberg für zwei weitere Jahre verlängert, bleibt König sogar vier Jahre an Bord. Bis einschließlich zur Saison 2028/29 wird der Moderator, der den Job 2021/22 von Thomas Helmer übernahm, durch die Sendung führen. Man unterstreiche damit die redaktionelle Kontinuität und das Vertrauen in "starke, glaubwürdige Persönlichkeiten", heißt es vom Sender.

Matthias Reichert, Geschäftsführer Sport1 GmbH, sagt: "Florian König und Stefan Effenberg stehen für Kompetenz, Authentizität und Meinung – genau die Qualitäten, für die der Doppelpass seit 30 Jahren steht. Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der Zusammenarbeit."

"Ich freue mich sehr, den Doppelpass weiter moderieren zu dürfen – besonders in diesem Jubiläumsjahr. Die Mischung aus Fußball, Meinung und Live-Atmosphäre macht die Sendung für mich einzigartig", so Florian König. Und Stefan Effenberg ergänzt: "Der Doppelpass ist für mich mehr als ein Talk – es ist echte Fußballleidenschaft. Ich bin stolz, weiterhin Teil dieses Formats zu sein."