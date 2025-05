Sat.1 wird die neue Staffel seiner Spielshow "99 - Wer schlägt sie alle?" diesmal früher starten als in den Vorjahren. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, sind die sieben neuen Folgen ab dem 27. Juni jeweils freitags um 20:15 Uhr zu sehen. Damit kehrt das von Fabiola produzierte Format wieder auf seinen ursprünglichen Sendeplatz zurück.

Im vergangenen Jahr hatte Sat.1 die Show noch am Donnerstagabend gezeigt, den man inzwischen ganzjährig mit Quiz-Formaten bespielt. Davor lief "99" zwei Staffeln lang am Montagabend, was aus Quotensicht nicht geholfen hat. Zuletzt verbuchte das Format am Donnerstagabend aber wieder steigende Quoten - mit im Schnitt fast 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern markierte das Finale der fünften Staffel sogar einen neuen Rekordwert.

Abgesehen vom Sendeplatz ändert sich daher nichts: Erneut führen Panagiota Petridou und Florian Schmidt-Sommerfeld durch die Show, in der 99 Konkurrenten in 99 Spielen um ein Preisgeld in Höhe von 99.000 Euro spielen. Erneut verspricht der Sender einen "Mix aus lustigen, herausfordernden und nervenaufreibenden Spielen". Nur wer nicht ein einziges Mal als Letzter abschneidet, hat die Chance, sich im finalen Spiel den Gewinn zu sichern.

Bis die neue Staffel beginnt, wird Sat.1 ab Ende Mai am Freitagabend zunächst auf eine neue Staffel von "Murmel Mania" setzen - hier dürfte man sich in Unterföhring einen spürbaren Quoten-Aufschwung erhoffen, nachdem Spielshow zuletzt auf dem Sendeplatz am Mittwochabend keine Chance hatte. Am Donnerstagabend übernimmt wiederum ab dem 29. Mai die neue Staffel des "Allgemeinwissensquiz" mit Jörg Pilawa.