Feuerwehr-Dokus sind beim DMAX-Publikum sehr beliebt - das beweist der Blick auf die Quoten. Kein Wunder also, dass der Privatsender das Genre in den vergangenen Jahren spürbar ausgebaut hat. Nun kommt ein weiteres Format hinzu: Bereits seit März werden zehn Feuerwehrmänner der Feuerwache 3 - München-Westend b ei ihren 24-Stunden-Schichten begleitet.

Gedreht wird noch bis Ende August, ehe DMAX die neue Dokusoap "Feuerwache 3 - Alarm in München" ab Herbst ausstrahlen will. Einen konkreten Sendetermin hat der Sende rbilang noch nicht genannt. Produziert wird das Format von Janus Productions, Kertin Gerlach ist bei Warner Bros. Discovery als Producerin verantwortlich.

Bereits seit 2017 begleitet DMAX im Format "112: Feuerwehr im Einsatz" Feuerwachen aus der ganzen Republik bei ihren Einsätzen. In den Sendungen "Feuerwache 4 - Alarm in Stuttgart" und "Feuerwache 3 - Alarm in Rostock" hat DMAX in der Vergangenheit zudem bereits einzelne Wachen erfolgreich porträtiert.

Für das neueste Format verspricht DMAX einen "noch intensiveren Einblick in den Feuerwehralltag". Die Feuerwache liegt dabei im am dichtesten besiedelten Stadtgebiet Münchens mit rund 150.000 Einwohnern. Neben Wohn- und Geschäftshäusern gibt es im Wachgebiet eine Vielzahl an großen Objekten, wie das ICE-Betriebswerk, Krankenhäuser und Hotels, der Circus-Krone-Bau mit großen Tierstallungen und die Theresienwiese mit vielen Großveranstaltungen und dem Oktoberfest. Letzteres wird freilich nicht Teil der Staffel werden - das größte Volksfest der Welt beginnt bekanntlich, wenn die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind.

"Feuer & Flamme" geht nach Heidelberg

Auch in der ARD ist das Genre seit Jahren beliebt. Im WDR Fernsehen ist die Doku-Reihe "Feuer & Flamme" ebenfalls bereits seit 2017 zu sehen, im Herbst ist erstmals auch eine vom SWR verantwortete Staffel zu sehen, die dann logischerweise nicht in Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist, sondern in Heidelberg.