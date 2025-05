Auch wenn die lineare Ausstrahlung bei ProSieben im vergangenen Jahr kein allzu großer Quoten-Erfolg war, setzt der Sender zusammen mit Joyn auch in diesem Jahr wieder auf eine neue Staffel von "Beauty & The Nerd". Wie jetzt bekannt wurde, ist die Produktion von Endemol Shine Germany ab dem 26. Juni jeweils donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen. Damit geht's wieder etwas früher los als noch 2024, als die Realityshow erst ab Mitte August gezeigt wurde.

Auch diesmal haben sich wieder acht ungleiche Paare gefunden, die auf Koh Samui in Thailand um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro spielen. Auf Seiten der "Beautys" sind unter anderem Julia Römmelt, einst "Playmate des Jahres", das OnlyFans-Model Christina "Shakira" Rusch, "Bachelorette" Chanelle Wyrsch und Playboy Max Bornmann mit an Bord, der nach einer öffentlichen Ohrfeige von Vorjahres-"Beauty" Kim Virginia Hartung auf einschlägigen Boulevard-Portalen für Schlagzeilen sorgte. Ebenfalls am Start: Laura Bettgen, die als Laura Blond in den sozialen Medien aktiv ist, die frühere "GNTM"-Kandidatin Elsa Latifaj, Moderatorin Anna Orlova und Reality-Sternchen Maria Basone.

Aus Quotensicht wird man bei ProSieben indes auf einen Aufschwung hoffen. Im vergangenen Jahr erzielte "Beauty & The Nerd" nur einstellige Marktanteile in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Frühere Staffeln waren deutlich erfolgreicher.