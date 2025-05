Wechsel vom Norden in den Süden: Marco Otto wird neuer Leiter des Programmbereichs Programm- und Channelmanagement Video beim Bayerischen Rundfunk, der aus dem bisherigen Programmbereich "BR Fernsehen, 3sat, ARD alpha" hervorgeht. Das hat der BR-Rundfunkrat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Der 57-Jährige folgt damit auf Andreas Bönte, der nach 40 Jahren beim BR in den Ruhestand gegangen ist. Der genaue Termin seines Starts in München ist noch nicht bekannt, er soll seine Position aber "zum nächstmöglichen Zeitpunkt" antreten, teilte der Sender mit.

Otto kommt vom NDR, wo er seit 2008 die Programmplanung und Entwicklungssteuerung für das NDR Fernsehen sowie stellvertretend das Programm- und Portfoliomanagement leitete. Seit 2022 führte er zudem als Programmchef NDR Fernsehen und Channel Manager Mediathek diese vormals eigenständigen Einheiten zusammen. Auch beim BR ist die strategische Programmplanung für Bewegtbild-Inhalte auf allen linearen und non-linearen Ausspielwegen seine Kernaufgabe - daher auch der neue Zuschnitt des Bereichs. Außerdem verantwortet er den Programmbereich unter anderem die ARD-Programmbeteiligungen, Design und Promotion des BR sowie Sonderaufgaben in den Bereichen Festivaleinreichungen, Preise und Media Events.

Keine Veränderungen gibt es indes in anderen Bereichen beim BR. So bleibt Frank Lott weitere fünf Jahre Leiter der Hauptabteilung Planung in der Produktions- und Technikdirektion eine Position, die er schon seit 2016 inne hat. Zudem wurde Sabine Mader vom Rundfunkrat als Jugendschutzbeauftragte wiederberufen.