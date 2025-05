Fast 50 Jahre nach der ersten Ausgabe geht eine Ära zu Ende: Der ORF steigt zum Jahresende aus der Produktion der Kindershow "1, 2 oder 3" mit Moderator Elton aus. Das hat der Sender auf DWDL.de-Nachfrage bestätigt. "Der ORF ist ab dem Schuljahr 2025/26 nicht mehr Koproduktionspartner der Sendung '1, 2 oder 3'", erklärte eine ORF-Sprecherin. Die im Rahmen des Vertrags produzierten Folgen sollen demnach noch bis Ende 2025 ausgestrahlt werden.

Der Ausstieg ist auch deshalb bemerkenswert, schließlich feierte "1, 2 oder 3" im Dezember 1977, damals noch mit Moderator Michael Schanze, seine Premiere beim ORF1-Vorgänger FS1 - und zwar noch einige Tage vor der ersten Ausstrahlung im ZDF. Über viele Jahre hinweg war die Show zudem auch im Schweizer Fernsehen zu sehen, das jedoch bereits Ende 2006 aus der gemeinsamen Produktion ausgestiegen war.

Nachdem nun also auch der ORF seinen Abschied angekündigt hat, verbleibt einzig ZDF an Bord der Show. "Wir bedanken uns beim ORF für über 40 Jahre erfolgreiche, länderübergreifende Zusammenarbeit", erklärte ein ZDF-Sprecher am Montag gegenüber DWDL.de und kündigte zugleich an, dass die Show fortgesetzt werden soll. In der kommenden Staffel bleibe es bei 26 Folgen. Neu ist allerdings, dass die Rateteams in den Regelsendungen fortan aus drei unterschiedlichen Bundesländern anstatt aus drei Ländern kommen. Seit dem Ausstieg der Schweizer waren jeweils Teams aus Deutschland und Österreich sowie einem dritten, wechselnden europäischen Land gegeneinander angetreten. Für Specials will das ZDF die Teams indes künftig thematisch besetzen - etwa mit Kindern, die einen Sport, ein Ehrenamt oder eine besondere Fähigkeit teilen.

An ein Ende von "1, 2 oder 3" ist also zumindest hinsichtlich des bevorstehenden 50-jährigen Jubiläums der Show in zwei Jahren nicht zu denken. Mit Blick auf die "generationsübergreifende Bekanntheit" sollen außerdem im kommenden Herbst, zusätzlich zu den 26 klassischen Ausgaben, zwei 60-minütige Familienshows "mit prominenter Besetzung" entstehen, teilte das ZDF mit.

Im ORF will man derweil nach dem "1, 2 oder 3"-Ausstieg eine neue Kindershow ins Programm nehmen. "Um zukünftig auch weiterhin ein gewohnt umfangreiches und informatives öffentlich-rechtliches Unterhaltungsangebot für Kinder zu bieten, arbeitet der ORF bereits an einem neuen, in Österreich produzierten Format für ORF Kids mit dem Titel 'Die Superklasse', an dem Schulklassen teilnehmen können", erklärte der Sender auf DWDL.de-Nachfrage. Die Produktion fand bereits im April in mehreren Orten des Landes statt, ehe die Finalrunden schließlich in Wien produziert wurden. Die Ausstrahlung des neuen Formats, das von Fanny Stapf und Stefan Gruber präsentiert wird, soll ab September erfolgen.