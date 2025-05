Vox holt "Die Urlauber" zurück ins Programm - anders als in den vergangenen beiden Jahren zeigt der Privatsender die neuen Folgen seiner Dokusoap allerdings nicht im Frühjahr, sondern pünktlich zu den beginnenden Sommerferien. Die vierteilige Staffel startet am 22. Juni und läuft jeweils sonntags um 18:10 Uhr. Zum Auftakt machen drei Paare Urlaub in Taormina, an der Ostküste Siziliens. Ausgestattet mit unterschiedlichen Budgets, soll geklärt werden, was die Stadt am Mittelmeer für welchen Geldbeutel bringt.

Auch RTL zieht es indes wieder in die Ferne - und zwar in Form von gleich vier neuen Folgen seiner "Superstadt"-Reihe, die ab dem 19. Juni jeweils donnerstags um 22:35 Uhr gezeigt wird. Elena Bruhn begleitet darin Menschen, "die in Städten wohnen, von denen viele nur träumen", wie es heißt. Konkret geht es in der ersten Folge um News York und den Alltag in der amerikanischen Metropole. In den darauffolgenden Wochen geht es um Dubai, Las Vegas und London.