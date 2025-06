am 02.06.2025 - 11:45 Uhr

Stephanie Bublitz ist am 1. Juni zum Produktionsteam von Autentic Studios dazugestoßen, das hat das Joint Venture von Beta Film und Patrick Hörl jetzt bekannt gegeben. Mit dem personellen Ausbau reagiere man auf das steigende Produktionsvolumen und die wachsende Nachfrage nach hochwertigen non-fiktionalen Programmen - und wohl auch auf den Abschied von Tom Zwiessler, der in den zurückliegenden Jahren die Content Einheit von Autentic aufgebaut hatte und sich vor wenigen Wochen in Richtung ndF Entertainment verabschiedete.

Stephanie Bublitz bringt viel Erfahrung im Development und der Produktion von Dokuformaten mit - und das sowohl auf Sender- als auch auf Produzentenseite. Bei ProSieben war sie unter anderem für "Galileo" sowie in der Chefredaktion tätig. Als Chefin vom Dienst bei Imago TV war sie für das Vox-Format "Mein Kind, dein Kind" verantwortlich. Und zuletzt verantwortete sie als Executive Producerin bei Schwarzbild unter anderem "Die Schrebergärtner" (Kabel Eins) und "Der Geiger – Boss of Big Blocks" (DMAX).