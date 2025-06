Kaum mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass die Netflix-Serie "Liebes Kind" den International Emmy gewann. Nun arbeiten deren Macher für ein neues Projekt zusammen, dessen Dreharbeiten gerade gestartet sind. Wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte, entsteht die sechsteilige Miniserie "Die Falle" aktuell in und um Düsseldorf sowie in Köln.

Bei der Serie handelt es sich um die Adaption des gleichnamigen Psychothriller-Bestsellers "Die Falle" von Melanie Raabe. Die Köpfe hinter der Serie sind Isabel Kleefeld, Tom Spiess und Friederich Oetker, die schon bei "Liebes Kind" erfolgreich zusammenarbeiteten. Die sechsteilige Miniserie wird von Constantin Film um Tom Spiess und Friederich Oetker produziert, Isabel Kleefeld fungiert als Autorin, Regisseurin und Creative Producerin. Die Bildgestaltung übernimmt Martin Langer ("Kleo", "Liebes Kind"), das Szenenbild Cordula Jedamski ("Der Nachname", "Liebes Kind") und die Musik komponiert Oscar-Gewinner Volker Bertelmann ("Im Westen nichts Neues").

Und darum geht es inhaltlich: Die berühmte Schriftstellerin Lisa Konrad (Friederike Becht) hat das Haus seit fast zehn Jahren nicht mehr verlassen, nachdem sie Zeugin des Mordes an ihrer Schwester Anna wurde. Als sie nun im Fernsehen den Täter zu erkennen glaubt, versucht sie, ihm eine Falle zu stellen – der Köder ist sie selbst. In weiteren Rollen sind unter anderem Hans Löw als Journalist Robert Lenzen, Matthias Brandt als Verleger Norbert Rudow, Miriam Ohlmeyer als Romanfigur Sophie, Josephine Thiesen als Lisa Konrads Schwester Anna und Malaya Stern Takeda als Lisas Assistentin Yuma zu sehen.

Wann Netflix "Die Falle" auf seiner Plattform veröffentlichen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Realitisch ist allerdings erst ein Start im kommenden Jahr.