Seit mehr als 47 Jahren informieren die "Tagesthemen" allabendlich über das Geschehen auf der Welt. Neben den klassischen Magazin-Beiträgen gehörten von Beginn an die Nachrichtenblöcke im Stile der "Tagesschau" zur Sendung - bis jetzt. Am vergangenen Sonntag verzichteten die "Tagesthemen" auf einen solchen Block. Und das soll auch künftig so sein, wie die ARD bestätigte.

Konkret werden die "Tagesthemen" in den ohnehin kürzeren Wochenend-Ausgaben fortan auf die Nachrichtenblöcke verzichten. "Bei bestimmten Nachrichtenereignissen hat die Redaktion bereits in der Vergangenheit in der 20-minütigen Ausgabe am Wochenende auf den Nachrichtenblock verzichtet – zugunsten von vertiefenden Interviews oder erklärenden Elementen", erklärte der NDR. "Das soll nun vermehrt geschehen und dient der konsequenten Weiterentwicklung der Sendung." Zugleich kann der Schritt auch als Einsparmaßnahme betrachtet werden.

"Tagesschau"-Chefsprecher Jens Riewa hatte bereits am Wochenende auf die Veränderung hingewiesen, die zum 1. Juni in Kraft trat. "Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen", erklärte Riewa in einem Instagram-Video. "Aber es ist ein Stück Geschichte, das heute zu Ende geht." Der 61-Jährige nimmt die Entscheidung gleichwohl mit Humor, hat sie für ihn doch einen persönlichen Vorteil: Am Wochenende habe er künftig direkt nach der "Tagesschau" um 20 Uhr Feierabend.