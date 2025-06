Schon seit einiger Zeit deckt Sky das Reality-Genre erfolgreich mit den Ochsenknechts ab. Demnächst kommt ein weiteres Format dieses Schlags hinzu: Wie der Pay-TV-Sender jetzt angekündigt hat, ist ab dem kommenden Herbst Evelyn Burdecki mit einer eigenen Dokusoap beim Sender zu sehen. Die Dreharbeiten beginnen Mitte Juni, die lineare Ausstrahlung erfolgt auf Sky One.

Inhaltlich soll sich Evelyn Burdecki in dem Format ein Stück weit auf die Suche nach sich selbst begeben. Die Rede ist von einer "ganz persönliche Entdeckungsreise". So ist die Entertainerin, die vor einigen Jahren unter anderem schon die Krone im RTL-Dschungelcamp gewann, auf der Suche nach einem Familiendomizil im Süden. Oder wie es Sky formuliert: "Zwischen Traumkulissen, lokalen Delikatessen und spannenden Begegnungen stellt sich Evelyn den großen Fragen des Lebens: Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen?"

Ein Selbstläufer ist das Format wohl eher nicht. Evelyn Burdecki war schon bei RTL und Sat.1 mit eigenen Formaten zu sehen, aber sowohl "Das Liebeskarussell" als auch "Topf sucht Burdecki" waren keine Erfolge, beide Sendungen waren als Datingshows angelegt. Das RTL-Format war ursprünglich mal für das Nachmittagsprogramm geplant, lief dann letztlich aber nur bei RTL Passion.

Zu ihrem neuen Sky-Format sagt Evelyn Burdecki: "Ich war schon in vielen Shows – aber noch nie war es so persönlich. Kein Skript, keine Maske – einfach ich, das Leben und die große Frage: Wo fühle ich mich wirklich zuhause?" Kamila Schmid, Director Original Production Non Scripted bei Sky Deutschland, ergänzt: "Nach dem großen Erfolg von ‚Diese Ochsenknechts‘ setzen wir den strategischen Ausbau unseres Portfolios konsequent fort – mit einem klaren Fokus auf starke Persönlichkeiten und innovative Erzählweisen. Mit Evelyn Burdecki gehen wir den nächsten Schritt: Ihre neue Serie steht für modernes TV, das berührt und begeistert. Eine charmante, authentische Protagonistin, echte Emotionen und ein hoher Identifikationsfaktor – das trifft den Nerv der Zeit. Feel-Good-TV mit Tiefgang, das perfekt zu unserer inhaltlichen Ausrichtung passt – besonders auf unserem Streamingdienst WOW."

Produziert wird die noch namenlose und sechsteilige Dokusoap von B28 Produktion. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, der einst auch viele Jahre lang die Dokusoap mit Daniela Katzenberger produzierte. Executive Producer des neuen Burdecki-Formats seitens Sky ist Alexander Friedrich.