Auch wenn Ilka Bessin den rosaroten Jogginganzug zwischenzeitlich zur Seite gelegt hatte, inzwischen hat sie ihre Kunstfigur Cindy aus Marzahn wieder zum Leben erweckt. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ist nun sogar eine Primetime-Show bei RTL geplant. Gezeigt wird "Cindy aus Marzahn - 20 Jahre Pink" am Samstag, den 28. Juni um 20:15 Uhr.

In ihrer Jubiläumsshow lässt Cindy aus Marzahn ihr Bühnenleben Revue passieren. Mit dabei sind auch Gäste, darunter Torsten Sträter, Atze Schröder, Dennis aus Hürth, Tony Bauer und Olaf Schubert, der sich als "Captain Bumsgewitter" die Ehre gibt. Cindy selbst ist auch "als Rapperin auf Irrwegen, als Showqueen ohne Showtreppe" sowie als "Marzahner Antwort auf Paris" zu sehen. Hinter der Show steht die Produktionsfirma MoveMe.

Bereits eine Woche zuvor gibt es bei RTL gewissermaßen zur Einstimmung das Bühnenprogramm "Cindy aus Marzahn live! Einmal Prinzessin und zurück" in Erstausstrahlung zu sehen. Doch auch abseits von Cindy aus Marzahn setzt RTL in den kommenden Wochen am Samstagabend auf Comedy - wenn auch nicht immer ganz taufrisch. Im Anschluss an die Shows mit Cindy aus Marzahn kramt der Sender frühere Programme von Mario Barth und Bastian Bielendorfer aus dem Archiv.

Am kommenden Samstag wiederholt der Sender ab 20:15 Uhr zudem das inzwischen neun Jahre alte Bühnenprogramm "Ich find's lustig" von Sascha Grammel. Für den 14. Juni wiederum hat RTL eine neue Ausgabe der Spielshow "Eltons 12" in Aussicht gestellt, die von Stefan Raabs Firma Raab Entertainment produziert wird. Darin treten diesmal zwölf Musiker gegeneinander an.