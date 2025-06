Ähnlich wie in Deutschland ist "Bares für Rares" auch bei unseren Nachbarn in Österreich ein großer Erfolg. Seit 2019 läuft die Österreich-Version der Trödelshow bei ServusTV - dort aber nicht im Nachmittagsprogramm, sondern in der Primetime. Fans der Sendung müssen sich aber schon bald auf einige Veränderungen einstellen. Denn wie ProSiebenSat.1Puls4 jetzt bestätigt hat, konnte man sich die Lizenzrechte an dem Format sichern, die Planungen für eine erste Staffel laufen bereits.

Ab sofort können sich Interessierte für die Teilnahme an der Show bewerben. Die Dreharbeiten finden im September statt, zu sehen geben soll es "Bares für Rares" dann irgendwann im Herbst dieses Jahres - und das bei Puls 4 und in der Folge natürlich auch bei Joyn. Auch bei Puls 4 soll das Format in der Primetime ausgestrahlt werden, produziert wird wie bisher von On Media.

Oliver Svec, Entertainment Director ProSiebenSat.Puls4, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit ‘Bares für Rares’ einmal mehr das Show-Angebot unserer Sender-Gruppe ausbauen können. Joyn und Puls 4 stehen für Unterhaltung aus Österreich für Österreich. In diesem Fall nun auch gemeinsam mit Österreich und der Möglichkeit für die Teilnehmenden Geld zu machen. Wir sind sehr gespannt welche Kuriositäten und Raritäten ihren Weg zu uns ins Studio finden."

Die genaue Besetzung von "Bares für Rares Österreich" hat Puls 4 derweil noch nicht kommuniziert. Vorerst bleibt also unklar, welche Händlerinnen und Händler an der Show teilnehmen und wer das Format moderiert. Bei ServusTV wurde die Sendung in der Anfangszeit von Roland Gruschka präsentiert, seit 2020 führt nun aber schon Willi Gabalier, Bruder des Sängers Andreas Gabalier, durch die Trödelshow.

Spannend ist der Deal auch im Hinblick auf den generellen Trend im österreichischen Fernsehen. ServusTV reitet schon seit einiger Zeit auf einer Welle des Erfolgs. Seit längerer Zeit ist man der erfolgreichste Privatsender und auch beim jungen Publikum kommt man diesem Ziel immer näher - noch hält Puls 4 diesen Titel aber (sofern ServusTV keine sportlichen Großveranstaltungen zeigt). In den vergangenen zwei Monaten drehte aber auch Puls 4 merklich auf (DWDL.de berichtete). Neue und bekannte Marken hatte der Sender aber schon länger nicht mehr on Air gebracht - das ändert sich durch "Bares für Rares Österreich" jetzt wieder.

ServusTV teilte im Zuge des "Bares für Rares Österreich"-Wechsels mit: "Nach mehr als 150 Episoden ,Bares für Rares Österreich‘ haben wir entschieden, den wichtigen Sendeplatz am Sonntag um 20:15 Uhr nach fünf Jahren zu verjüngen und mit qualitativ hochwertigen ServusTV- Formaten weiterzuentwickeln." Bereits in naher Zukunft wolle man neues Programm für den Slot vorstellen.