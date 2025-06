am 04.06.2025 - 19:09 Uhr

Erst vor einem Jahr übernahm Alex Schlüter die Moderation der Champions-League-Übertragungen bei Prime Video. Nach dessen überraschendem Wechsel zur ARD-"Sportschau" muss sich der Streamingdienst nun schon wieder personell neu aufstellen. Im Rahmen seines Programmscreenings in Köln hat Prime Video nun sein neues Team präsentiert: Als Moderator fungiert demnach ab der kommenden Saison Jonas Friedrich, der bei den Übertragungen der Champions League zuletzt schon als Kommentator fungierte.

"Auch in meiner neuen Rolle dreht sich alles nur um eines: die Faszination Champions League", sagte Friedrich, der nach Auffassung von Clemens von Thielmann, Leiter Live-Sport bei Prime Video Deutschland, "nicht nur auf dem Kommentatorenplatz ein Gewinn" für das Publikum sei, sondern seine Erfahrung und sein Fußballwissen "nun auch perfekt in die Diskussionen am Expertentisch einbringen wird". Bereits vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass Jonas Friedrich, der im Übrigen auch für Sky kommentiert, bei Sat.1 als Kommentator der Bundesliga-Spiele die Nachfolge von Wolf Fuss antreten wird, der wiederum im Free-TV künftig bekanntlich für RTL im Einsatz sein wird (DWDL.de berichtete).

Für besagten Expertentisch hat Prime Video derweil noch einen hochkarätigen Neuzugang präsentiert: Mats Hummels, der gerade erst seine Profikarriere beendete, stößt ab der nächsten Saison zur Experten-Runde um Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning. Der Weltmeister von 2014 eifert damit gewissermaßen seinem Bruder Jonas nach, der schon seit vielen Jahren für den Streamingdienst DAZN als Experte und Co-Kommentator fungiert.

"Ich habe richtig Lust, Fußballspiele vor der Kamera zu besprechen und zu analysieren", so Hummels. "Die Spiele in der UEFA Champions League haben natürlich einen ganz besonderen Reiz." Sportchef Clemens von Thielmann: "Mats Hummels vereint enorme Erfahrung als Weltmeister und Champions League-Finalist mit Eloquenz und charismatischem Auftreten. Das alles passt perfekt und wir sind sehr stolz darauf Mats für unsere Live-Übertragung gewonnen zu haben."