Erst ein paar Wochen ist es hier, dass Mischa Hofmann sich nach 19 Jahre von Odeon Fiction verabschiedet und die Geschäftsführung an Britta Heyermann übergeben hat. Nun ist klar, warum: Hofmann gründet gemeinsam mit Michael Polle eine eigene Produktionsfirma. Polle wiederum ist seit vielen Jahren Produzent bei X Filme Creative Pool, wo er unter anderem an "Babylon Berlin" arbeitete. Künftig wollen sie nun als Polle & Hofmann Pictures den Fiction-Markt gemeinsam aufmischen. Die Devise sei dabei "Qualität statt Quantität".

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden. Mischa Hofmann sagt: "Ich kenne Michael seit 2005, als er bei der Hofmann & Voges ,KDD – Kriminaldauerdienst’ mitproduziert hat. Wir haben uns seitdem nicht aus den Augen verloren. Jetzt sehen wir den richtigen Zeitpunkt gekommen, um wieder zusammenzuarbeiten, weil wir die gleiche Sicht auf Projekte und das Produzieren im Allgemeinen haben." Nun wolle man "konzernunabhängig agieren" und sich "auf Inhalte und die kreativen Verbündeten konzentrieren".

Michael Polle ergänzt: "Es war seit jeher die Vision, einen Heimathafen für Kreative zu bauen, in dem wir gemeinsam und auf Augenhöhe Besonderes schaffen können. Geschichten, die bewegen, die Grenzen ausloten, eine emotionale Handschrift haben, aber dabei das Publikum nicht aus dem Fokus verlieren – sei es im Kino oder im Streaming / TV. Die Bandbreite reicht dabei von nationalen bis zu internationalen Produktionen. Es geht darum, eine gemeinsame Vision einer Geschichte zum Leben zu erwecken und von Deutschland heraus in die Welt zu tragen. In all dem haben Mischa und ich schon zu Hofmann & Voges-Zeiten übereingestimmt, und so schließt sich nun für uns beide auf schöne Art ein Kreis."

Mischa Hofmann hatte 1996 gemeinsam mit Philip Voges die Produktionsfirma Hofmann & Voges gegründet, die 2007 von der Odeon Film AG übernommen wurde. Hofmann blieb seither im Konzern. Unter seiner Ägide wurden über 200 TV- und Kinoproduktionen umgesetzt, von "Erkan & Stefan" und "John Rabe" bis "Türkisch für Anfänger", "Spy City", "KDD" oder jüngst "Die Saat". Michael Polle war ab 2005 zunächst als Producer für Bavaria Film tätig, ehe er zu Hofmann & Voges wechselte, wo sich seine Wege mit Mischa Hofmann u.a. bei "KDD - Kriminaldauerdienst" kreuzten. 2010 wechselte er zu X Filme Creative Pool, wo er mehrere "Tatorte" und Serien wie "Babylon Berlin", "Das Haus der Träume", "Tina mobil" und "Furia" produzierte.