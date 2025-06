am 06.06.2025 - 16:11 Uhr

Noch bis Mitte Juli dreht Network Movie in München und Umgebung eine vierteilige Miniserie unter dem Arbeitstitel "München Beats" fürs ZDF. Sie spielt im München der 1990er Jahre und erzählt die fiktive Geschichte zweier Familien, ist aber inspiriert von wahren Begebenheiten. Das Schicksal der beiden Familien ist dabei eng mit der Schließung der Pfanni-Fabrik und der Entstehung des legendären Partyareals "Kunstpark Ost" auf dem ehemaligen Werksgelände verbunden.

Darum geht's konkret: Als Linda (gespielt von Jule Hermann) mit der aufblühenden Techno-Bewegung in Berührung kommt, eröffnet sich ihr fernab des elterlichen Bauernhofs eine neue Welt. Begeistert vom pulsierenden Sound bricht sie aus dem ländlichen Leben aus und zieht nach München, um ihren Traum zu verwirklichen: DJ zu werden. Währenddessen kämpfen ihre Eltern Georg (Frederic Linkemann) und Veronika Bierwirth (Marlene Morreis) mit einer existenzbedrohenden Nachricht.

Denn Pfanni-Patriarch Theo Meinhardt (Tobias Moretti) sieht sich gezwungen, sein Werk zu schließen. Als langjährige Kartoffellieferanten stehen die Bierwirths wie viele Bauern der Region plötzlich vor dem wirtschaftlichen Aus. Theo plant, das Gelände in ein modernes Stadtquartier zu verwandeln, doch sein Sohn Marius (Klaus Steinbacher) verfolgt eine andere Vision: Er setzt alles daran, die alte Fabrik in einen Ort für Raves und alternative Kunst- und Kulturprojekte zu verwandeln. In der Clubszene wird ausgerechnet Linda zu seiner engsten Verbündeten. Doch es sind nicht nur gemeinsame Träume, die die beiden verbinden. Ihre aufkeimende Liebe bringt Spannungen zwischen die Familien und ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht.

Inszeniert wird das Familiendrama von Regisseurin Mimi Kezele nach den Drehbüchern von Christian Schnalke, Stefani Straka und Julie Fellmann. Als Producer fungiert Dorian Roth, Produzentin ist Susanne Flor. Die Redaktion im ZDF haben Katharina Görtz und Lea Berg.