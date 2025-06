Nachdem sich Super RTL bereits vor einigen Jahren an einen Kids-Ableger von "Ninja Warrior Germany" wagte, versucht der Sender nun erneut seine Kern-Zielgruppe mit dem erfolgreichen RTL-Format zu verknüpfen - in Form einer Reality-Dokusoap, die man bereits vor einigen Wochen in Aussicht gestellt hat.

Inzwischen haben die Dreharbeiten zur "Ninja Warrior Germany Kids Academy" am Blackfoot Beach in Köln begonnen. Passend dazu liefert Super RTL weitere Informationen zu dem Format, hinter dem - wie schon beim Original - die Produktionsfirma RTL Studios steht. Als Moderatorin fungiert Jessica Schöne, die bereits für "Kika Live" und "Secrets of Schloss Einstein" vor der Kamera stand und nun als "Camp-Chefin" fungiert.

In dem Format treten zwölf sportliche Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren in einem Trainingscamp in zwei Teams gegeneinander an. Gecoacht werden sie von Melanie Schmidt, Ada Theilken, Lukas Homann und Moritz Hans, die sich in den vergangenen Jahren als Athletinnen und Athleten bei "Ninja Warrior Germany" einen Namen gemacht haben. Am Ende des Camps dürfen jeweils zwei Kinder pro Team ins Finale einziehen und den "Ninja Warrior"-Parcours bestreiten, um den Sieg für das eigene Team zu holen.

Nach Angaben von Super RTL soll die neue Sendung "weit über sportliche Unterhaltung" hinausgehen und zentrale Themen der Lebenswelt junger Menschen aufgreifen, etwa Teamgeist, Freundschaft, Selbstvertrauen und Verantwortung. Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, gezeigt werden soll die "Ninja Warrior Germany Kids Academy" jedoch im Herbst bei Toggo und RTL+.