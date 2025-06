Das ZDF hat für den Sommer zwei Ausgaben des neuen Formats "heute-show extra - Das Quiz" angekündigt. In der von Lutz van der Horst moderierten Sendung müssen zwei Politiker an der Seite der beiden Teamkapitäne Gisa Flake und Olaf Schubert am 25. Juli ihr Politikwissen unter Beweis stellen. Die Sendung ist auf dem regulären "heute-show"-Sendeplatz um 22:30 Uhr zu sehen, eine zweite Ausgabe hat das ZDF für den 1. August angekündigt.

Die Sendung widmet sich nach Angaben des ZDF den "absurdesten und kuriosesten Geschichten, die die Politik zu bieten hat". Verpackt werden diese Geschichten dann eben in Quizfragen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Skandale und politische Ereignisse der Vergangenheit in Deutschland, sondern auch um einen Blick über die Ländergrenzen hinaus. Welche Politikerinnen und Politiker in die Show kommen, ist bislang noch nicht bekannt.

Das ZDF ist damit weiter fleißig dabei, die Sommerpausen von "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" mit frischen Formaten zu überbrücken. Beide Sendungen verabschiedeten sich ja erst vor wenigen Tagen vom Publikum. In zwei Specials der "heute-show" sind Lutz van der Horst und Fabian Köster am 13. und 20. Juni unterwegs, inhaltlich geht es darin um die Infrastruktur in Deutschland und den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Ende Juni folgt schließlich noch eine neue Ausgabe des "heute shownals" mit Martina Hill aka Netzreporterin Larissa und am 11. Juli beschäftigt sich Valerie Niehaus in einem "heute-show extra" mit der Geschichte von Elon Musk. Till Reiners präsentiert zudem ab dem 20. Juni seine eigene Late-Night-Show beim Sender, dann immer auf dem Sendeplatz, auf dem Jan Böhmermann bis zuletzt sendete.