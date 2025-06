am 11.06.2025 - 12:33 Uhr

Weltweit befindet sich der Broadcast- und Streaming-Markt im Umbruch. Gerade erst hat Warner Bros. Discovery eine Aufspaltung angekündigt, so trennt man das klassische TV-Geschäft von den Bereichen Streaming und Studio (DWDL.de berichtete). Der US-Riese folgte damit einem Schritt der Konkurrenz, denn schon vor Monaten hatte NBCUniversal angekündigt, fast all seine Kabelsender in ein eigenes Unternehmen auslagern zu wollen.

Und bei ProSiebenSat.1? Dort geht man jetzt den umgekehrten Weg.

Die Streamingplattform Joyn wird ab dem 1. Juli mit der Seven.One Entertainment Group (SOEG) verschmolzen, hier hat man bislang alle Senderaktivitäten gebündelt. Joyn agiert aktuell noch als eigenständige GmbH unter dem Dach der SOEG. Damit ist in einigen Tagen Schluss, eine Unternehmenssprecherin hat den Umbau zum 1. Juli gegenüber DWDL.de bestätigt.

Vordergründig ändert sich kaum etwas. Das verschmolzene Unternehmen ist rechtlich gesehen jedoch eine neue Einheit und erhält deshalb auch eine neue Steuernummer, das wird zu kleineren Anpassungen führen. Durch die Zusammenlegung von Joyn und SOEG soll die Streamingplattform gestärkt werden und weiter in den Mittelpunkt der Aktivitäten rücken, außerdem erhofft man sich in Unterföhring steuerliche Vorteile. Zudem können die Verluste, die Joyn aktuell noch anhäuft, durch die neue Struktur mit den Gewinnen des klassischen TV-Gewinns verrechnet werden.

Spannend in jedem Fall, dass ProSiebenSat.1 hier eine gänzlich andere Strategie fährt als beispielsweise Warner Bros. Discovery oder auch NBCUniversal. Die Fälle sind aber ohnehin nur bedingt miteinander zu vergleichen. WBD plant etwa zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen - so viel Eigenständigkeit hatte die Joyn GmbH als 100 prozentige SOEG-Tochter bislang nicht. RTL+ gehört übrigens zu RTL interactive, seinerseits ein Tochterunternehmen von RTL Deutschland.