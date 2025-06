Zeitsprung Pictures plant die Verfilmung der Haribo-Firmengeschichte, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. So sicherte sich die Produktionsfirma die Filmrechte an den beiden Haribo-Romanen "Haribo – So schmeckt das Glück" und "Haribo – Goldene Zeiten brechen an" von Katharina von der Lane. Hinter diesem Pseudonym verbergen sich die beiden Autorinnen Christiane Omasreiter und Kathrin Scheck.

Die Bücher sind im Goldmann Verlag erschienen und erzählen den Weg von den Anfängen bis hin zur Weltmarke Haribo, im Mittelpunkt steht dabei unter anderem Gründer Hans Riegel. Wie genau die Verfilmung umgesetzt wird, also wahlweise als Mehrteiler oder Serie, ist noch nicht entschieden.

"Wir waren sofort begeistert von Zeitsprung", sagen Omasreiter und Scheck aka Katharina von der Lane. "Die kreativen Ideen und die enorme Kompetenz, auch und gerade für historische Stoffe, haben uns auf Anhieb überzeugt." Zeitsprung Pictures hat in der Vergangenheit immer wieder historische Stoffe umgesetzt, beispielsweise die ARD-Reihen "Oktoberfest 1900" bzw. "Oktoberfest 1905" oder auch die Netflix-Serie "Kleo" oder auch den Zweiteiler "Das weiße Haus am Rhein".

Michael Souvignier, Produzent und Geschäftsführer von Zeitsprung Pictures, sagt zur geplanten Haribo-Verfilmung: "Wir sind sehr glücklich, den Zuschlag für die Verfilmung dieser Weltmarke und dieser wunderbaren Bücher bekommen zu haben. Wir werden diese bedeutende Firmenhistorie im Wandel der Zeit und im Kontext zur deutschen Geschichte spannungs- und emotionsgeladen aufarbeiten." Laut Zeitsprung gibt es bereits konkrete Interessenten für die geplante Verfilmung.