GEO Television zeigt ab dem 26. Juni täglich um 20 Uhr die neue Reihe "GEO kompakt - Wissen to go". In den rund zehnminütigen Folgen soll "Wissenschaft und Alltagswissen spannend, verständlich und visuell eindrucksvoll vermittelt werden". Die Themenpalette umspannt dabei die Bereiche Natur, Körper und Geist. So geht es etwa um Blitze, Supervulkane oder auch ums Aussterben der Dinosaurer.

Im Bereich „Brain“ geben renommierte Expertinnen und Experten Einblicke in die Welt des menschlichen Geistes: Wie funktioniert unser Gedächtnis? Welche Rolle spielt das Unterbewusstsein? Und können Traumata tatsächlich vererbt werden? Fragen, die den menschlichen Körper betreffen, sind beispielsweise: Gibt es gesundes Körperfett? Wie scharf ist eigentlich zu scharf?

Die erste Staffel von "GEO kompakt - Wissen to go" umfasst 18 Folgen.