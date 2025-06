Der Vermarkter Visoon Video Impact, ein Joint Venture von Axel Springer und Paramount, geht einen weiteren Schritt bei der programmatischen Buchung von linearen TV-Spots und macht in einem ersten Schritt nun das Inventar des Nachrichtensenders Welt über die Ströer SSP in 26 unterschiedlichen Zielgruppen-Segmenten buchbar. Neben Programmatic Guaranteed Deals ist auch der Einkauf von Private Marketplace Deals über Visoon möglich.

Um die TV-Reichweite in den digitalen Buchungs- und Reportingsystemen darstellen zu können, setzt auf die von Ströer ursprünglich für den Bereich Digital-Out-of-Home entwickelte Multiplier-Lösung. "Hierbei wird durch einen sogenannten Multiplier die final gewichtete AGF-Reichweite in den Digitalsystemen sichtbar – was elementar für die passgenaue Abrechnung ist. Wir finden es wichtig, nicht in Silos zu denken, und sehen das Ganze pragmatisch: Wenn jemand ein Problem bereits gelöst hat, müssen wir die Welt nicht neu erfinden, sondern kooperieren sehr gerne", erklärte Kai Ladwig, CMO von Visoon gegenüber "Horizont".

TV wird also auf Basis der AGF-Messung geplant, optimiert und ausgesteuert. Ausgeliefert wird eine klassische lineare TV-Kampagne an alle TV-Geräte, die zu diesem Zeitpunkt das lineare TV-Signal des Senders empfangen. Technisch gesehen steht der linearen TV-Reichweite nur eine einzige Impression im Programmatic TV gegenüber. Mit Hilfe von Ströers Multiplier-Lösung kann nun die prognostizierte AGF-Reichweite innerhalb der Ströer SSP hinterlegt werden. Dadurch wird das programmatische Ökosystem auf den Einkauf klassischer TV-Inventare ausgeweitet und flexibel buchbar.

Michael Möller, CTO Visoon Video Impact, sieht einen "Meilenstein für den programmatischen TV-Einkauf", weil sich die Vorteile des programmatischen Handelns mit der Reichweite klassischer TV-Werbung kombinieren lasse. "Planung, Optimierung und Buchungen in Echtzeit – unabhängig von Vorlaufzeiten und Schließzeiten – sind nun möglich. Der 24/7-Zugriff auf TV-Inventare bietet zahlreiche Möglichkeiten und bringt uns einen entscheidenden Schritt weiter in der gattungsübergreifenden Bewegtbildplanung. Erstmalig werden lineare TV-Inventare nahtlos in das offene programmatische Ökosystem integriert und somit flexibel buchbar."

Abdelkader Barjiji, Senior Vice President Product Management Programmatic & Data bei Ströer Media Solutions, fügt hinzu: "Erstmals wird es möglich, über eine einzige Plattform sämtliche digitalen Medienkanäle – von linearem TV über Online Display und Video bis hin zu Digital Out-of-Home – im etablierten programmatischen Auktionsverfahren zu buchen. Werbetreibende profitieren dabei von direktem Zugriff auf die Publisher-Inventare, geprüften Umfeldern und hoher redaktioneller Qualität. So lassen sich medienübergreifende Reichweiten schnell, effizient und zielgruppengenau aufbauen – ein echter Quantensprung in der Kampagnenplanung und Umsetzung."