Am 17. Juni 1985 brachte Cable Educational Network mit dem Discovery Channel den Fernsehsender an den Start, der wenige Jahre später auch dem ganzen Unternehmen seinen Namen geben sollte und zur Keimzelle eines weltweit operierenden Medienkonzerns wurde. Der 40. Geburtstag des Disocvery Channels steht nun also unmittelbar bevor - und auch wenn es in Deutschland erst elf Jahre später los ging, begeht man den runden Geburtstag auch hierzulande mit einer Sonderprogrammierung.

Konkret geht es um die Woche vom 16. bis zum 22. Juni, während der insgesamt 40 Serien und 250 unterschiedliche Programme in einer Sonderprogrammierung ausgestrahlt werden. Morgens ab 6:15 Uhr ist zunächst Zeit für Discovery-Channel-Classics, darunter "Abenteuer Survival" mit Bear Grylls oder die "Alaskan Bush People". Los geht's am Montag mit "Die Irwins - Crocodile Hunter Family".

Der Nachmittag und Vorabend zwischen 13:15 Uhr und 19:30 Uhr wird dann mit aktuellen Formaten ebenfalls in Marathon-Programmierung bespielt, darunter etwa "Goldrausch", "Naked Survival" oder "Expedition X". Zum Abschluss des Tages sind die "Late Night Stunts" zu sehen. Hier werden etwa "Sharks", "Otto Bulletproof" oder "In the Eye of the Storm" gezeigt. Verlängert wird die Sonderprogrammierung auch auf der Streamingplattform discovery+.

Darüber hinaus nimmt Warner Bros. Discovery das Jubiläum des Discovery Channel zum Anlass, um in Zusammenarbeit mit der Arbor Day Foundation weltweit über 40.000 Bäume zu pflanzen, um auf diese Weise die Artenvielfalt zu fördern und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.