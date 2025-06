am 12.06.2025 - 15:11 Uhr

Anlässlich des 150. Geburtstages von Carl Laemmle, dem aus dem oberschwäbischen Laupheim stammenden Gründer der Universal City Studios und damit auch von Hollywood, wurde 2017 der Carl Laemmle Produzentenpreis ins Leben gerufen, mit dem die Produktionsallianz gemeinsam mit der Stadt Laupheim seither alljährlich renommierte Produzentinnen und Produzenten für ihr Lebenswerk auszeichnen. In diesem Jahr geht dieser Preis an Gabriele M. Walther.

Die Jury lobt Gabriele M. Walther "für ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit, ihren unternehmerischen Mut und ihren prägenden Beitrag zum deutschen Animationsfilm." Man würdige eine Produzentin, "die mit Pioniergeist, kreativer Kraft und der Förderung von Frauen in der Medienbranche den Geist Carl Laemmles in besonderer Weise weiterträgt." Die Preisverleihung findet am 19. September 2025 im festlichen Ambiente des Schlosses Großlaupheim statt.

Walther gründete 1984 zusammen mit Ulrich Edel die Ulrich Edel Film Produktion, 1986 folgte dann die Gründung der Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH, deren geschäftsführende Gesellschafterin sie bis heute ist. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Comedy und Animation. Sie produzierte zahlreiche publikumswirksame Comedyserien, Kinderfilme, Kinodramen und Dokumentationen. Im Segment Animation ist sie mit Produktionen wie „Der Kleine Drache Kokosnuss“, „Ritter Rost“, „Prinzessin Lillifee“ und „Felix“ eine der Marktführerinnen in Deutschland.

Gabriele M. Walther engagiert sich auch mit Nachdruck für die Förderung und die Interessen von Frauen in der Film- und Fernsehbranche. Anlässlich der Veröffentlichung der u.a. von ihr initiierten "Produzentinnenstudie" kritisierte sie einmal mehr die strukturelle Benachteiligung von Produzentinnen. Mit dem von ihr gegründeten Event MEDIVA bringt Gabriele M. Walther seit 2018 Entscheiderinnen der Medienbranche zusammen und schafft einen Ort von Frauen für Frauen mit wechselnden Schwerpunkten und Gästen aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Film.

Die Vorschläge für die Preisverleihung kamen in diesem Jahr erstmals aus den Sektionen der Produktionsallianz, über die Vergabe entschied dann eine Jury, der die Produzentinnen Wiebke Andresen (Letterbox Film) und Jean-Young Kwak (Amalia Film), Produzent Christian Beetz (Beetz Brothers Film) sowie Moderator Louis Klamroth („Hart aber fair“) und Filmmäzen Adrian Kutter (Gründer Biberacher Festspiele) angehörten.