Seit 25 Jahren moderiert Andrea Kiewel den "ZDF-Fernsehgarten" - ein Jubiläum, das das ZDF eigentlich am kommenden Wochenende mit einer Jubiläumsparty feiern wollte, für die der Sender unter anderem Joachim Llambi, Guido Maria Kretschmer, Katja Ebstein, Marianne Rosenberg, Guildo Horn und Eko Fresh als Gäste angekündigt hat.

Doch nun schwebt ein Fragezeichen über der Live-Sendung. Der Grund hängt mit der internationalen Politik zusammen - genauer gesagt mit Israels jüngstem Angriff auf Iran, in Folge dessen der israelische Luftraum für den zivilen Flugverkehr gesperrt worden ist. Weil Andrea Kiewel in Tel Aviv lebt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher, ob es die Moderatorin bis zur Sendung am Sonntag auf den Mainzer Lerchenberg schaffen wird. Medien zufolge wurde der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv evakuiert und bis auf Weiteres geschlossen.

Gegenüber DWDL.de bestätigte das ZDF, dass sich Kiewel aktuell in Israel festhängt. "Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt. Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum 'Fernsehgarten' anreisen kann", sagte eine Sendersprecherin am Freitag. "Das ZDF steht im engen Austausch mit ihr." Klar ist allerdings, dass der "Fernsehgarten" am kommenden Sonntag stattfinden soll - auch wenn Kiewel dadurch an ihrer eigenen Jubiläumsparty nicht selbst teilnehmen kann. "Wir kommunizieren dazu zu gegebener Zeit", so die ZDF-Sprecherin weiter.

Sollte Kiewel die Show verpassen, wäre das für die Moderatorin freilich besonders bitter. Im DWDL.de-Interview, das gerade erst erschienen ist, hatte sie bereits ihre Vorfreude zum Ausdruck gebracht. "Ich ganz persönlich freue mich jetzt erstmal auf die Jubiläumssendung mit meinem wahnsinnig guten Freund Joachim Llambi und dem fantastischen Guido Maria Kretschmer an meiner Seite. Das wird ein flotter Dreier", sagte sie. "Das bedeutet mir schon so viel." Nun bleibt abzuwarten, ob die Weltlage Kiewels Partypläne in letzter Minute durchkreuzen wird.