am 14.06.2025 - 11:43 Uhr

Der "ZDF-Fernsehgarten" wird am morgigen Sonntag zwar wie geplant stattfinden - doch aus der eigentlich geplanten Jubiläums-Party für Andrea Kiewel, die vor 25 Jahren erstmals durch die sonntägliche Show geführt hat, wird nichts. Denn was gestern schon befürchtet wurde, ist nun Gewissheit: Andrea Kiewel schafft es am Sonntag nicht auf den Mainzer Lerchenberg.

Andrea Kiewel lebt bereits seit Jahren in Tel Aviv. Nach dem Angriff Israels auf Iran und dem erfolgten Gegenschlag ist der israelische Luftraum derzeit für den zivilen Flugverkehr gesperrt, der Flughafen in Tel Aviv geschlossen. Eine Anreise Kiewels ist daher nicht möglich, wie das ZDF am Samstagvormittag mitteilt.

Ersatzweise übernehmen am Sonntag nun einmalig Joachim Llambi und Lutz van der Horst die Moderation des "ZDF-Fernsehgartens". Beide waren ohnehin als Gäste der Sendung eingeplant, Joachim Llambi sollte als Co-Moderator fungieren. Ursprünglich war auch Guido Maria Kretschmer als Co-Moderator angekündigt, von ihm ist seitens des ZDF aber nun keine Rede mehr.

Weitere Gäste der kommenden Sendung sind Katja Ebstein, Marianne Rosenberg, Peter Schilling, Eko Fresh, Johnny Logan, Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe, Tom Gaebel, Loona X Dennis Dies Das, Marquess, Alle Achtung, René Casselly und Kathrin Menzinger.