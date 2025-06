am 16.06.2025 - 11:35 Uhr

Die Geschichte rund um die finale Staffel der Science-Fiction-Dystopie "Snowpiercer" ist ein Drama für sich. Schon weit vor der Ausstrahlung der dritten Staffel entschied sich der zu WarnerMedia gehörende US-Sender TNT im Sommer 2021 dafür, eine vierte Staffel produzieren zu lassen. Doch dann zog die Fusion von WarnerMedia und Discovery herauf und damit ein strikter Sparkurs, woraufhin man im Frühjahr 2022 entschied u.a. die komplette Serieneigenproduktion von TNT einzustellen.

Also beschloss man, dass die vierte Staffel zugleich die letzte sein sollte - da sie aber ja schon weitgehend fertig produziert war, hätte sie quasi den Abschluss des Kapitels Eigenproduktionen bei TNT darstellen sollen. Um so größer die Überraschung, dass man Anfang 2023 ankündigte, sie nicht zeigen zu wollen - stattdessen sollten die Produzenten einen neuen Abnehmer für die Staffel und mögliche Spinoffs suchen, den sie wenig später in AMC fanden. Dort lief das Finale dann schließlich im Sommer 2024.

Für deutsche Fans der Serie war das allerdings nur ein schwacher Trost - denn mit dem Aus bei TNT endete auch die Partnerschaft mit Netflix, das bis dahin die internationalen Rechte außerhalb der USA und Kanada gehalten hatte. Und offenbar hatte man bei Netflix bis heute auch keine Ambitionen, die letzte Staffel trotzdem noch nach Deutschland zu bringen. Doch mit einem Jahr Verzögerung kommt das Finale von "Snowpiercer" nun nach Deutschland - und zwar ausgerechnet bei einem Sender von Warner Bros. Discovery, das die Serie in den USA ja bekanntlich nicht mehr haben wollte.

Zu sehen sein wird sie im Herbst frei empfangbar bei Tele 5. Bevor dort die vierte Staffel ab dem 20. Oktober als Deutschlandpremiere zu sehen sein wird, zeigt der Sender aber erstmal die ersten drei Staffeln, die damit erstmals hierzulande im Free-TV zu sehen sein werden. Sie sind ab dem 7. Juli immer montags im Anschluss an den Primetime-Spielfilm ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen im Programm.

Schluss-Pointe der Geschichte: Eineinhalb Jahre nach der Verbannung der schon fertig produzierten Staffel stellte man bei Warner Bros. Discovery doch wieder Überlegungen an, mit TNT in die Produktion von Serien zurückzukehren, nachdem man die NBA-Rechte verloren hatte. Angesichts der jüngsten Entscheidung, das Unternehmen wieder aufzuspalten und die linearen Sender auszulagern, könnte auch das aber bereits wieder passé sein.

Zurück zu "Snowpiercer": Die Serie spielt in einer postapokalyptischen Welt. Mehr als sieben Jahre nachdem sich die Welt in eine eisige Einöde verwandelt hat, erzählt "Snowpiercer" von den letzten Verbliebenen der Menschheit, die in einem Zug mit 1001 Waggons leben, der sich ständig um die Erde bewegt. Die Fernsehadaption basiert auf der Graphic-Novel-Reihe und dem Film des Oscar- und Golden-Globe-Gewinners Bong Joon Ho. Die Serie verwebt dabei Thriller-Elemente mit sozialkritischen Themen wie Klassenkampf, Überwachung und Überleben.