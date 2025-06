am 16.06.2025 - 18:03 Uhr

Eine bekannte Marke aus den USA schafft es schon bald nach Deutschland: Das Interview-Format "Hot Ones" ist demnächst auch hierzulande in einer eigenen Version zu sehen. In der Sendung spricht der Moderator mit seinen Gästen, die währenddessen Chicken Wings mit immer extremerer Schärfe essen. Das macht die Sendung im besten Fall zu einem ehrlichen Talk mit einer körperlichen Herausforderung.

In den USA ist das von Sean Evans moderierte Format erstmals 2015 zu sehen gewesen. Mittlerweile läuft die 27. Staffel, auf YouTube kommen die Folgen regelmäßig auf hohe Abrufzahlen. In Deutschland geht es noch im Juni los: Ende des Monats sollen die ersten Ausgaben der deutschen Adaption auf YouTube online gestellt werden. Das bestätigt Tresor Productions gegenüber DWDL.de. Tresor produziert "Hot Ones Germany" gemeinsam mit Endgame Entertainment. Executive Producer ist Daniel Zobel.

Als Host fungiert Live-Comedian Mariano Vivenzio alias EMMVEE. Zu seinem neuen Job sagt der Comedian: "Ich liebe es, wenn’s brennt ob auf der Bühne oder im Mund! ‘Hot Ones’ ist die perfekte Mischung aus Schmerz, Spaß und ehrlichen Gesprächen. Ich verspreche: Wer hier zu Gast ist, kommt ins Schwitzen …. und nicht nur wegen der Soßen."

Für Tresor ist es übrigens das erste Format, das ausschließlich auf YouTube veröffentlicht wird und hinter dem kein großer Sender oder Streamer steht. Geschäftsführer Axel Kühn sagt: "Hot Ones" war immer ein ganz besonderes Format für uns. Die vordergründig simple Idee, während eines Interviews höllisch scharfe Chickenwings zu essen, hat Celebrity Interviews auf eine ganz neue Ebene gehoben. Wir sind sehr froh, dass es uns in Zusammenarbeit mit Endgame Entertainment und inSocial Media gelungen ist, dieses Format exklusiv für Youtube produzieren zu können."

Und Marvin Endres, Geschäftsführer von Endgame Entertainment, ergänzt: "Hot Ones ist kein gewöhnliches Interviewformat – es ist ein popkulturelles Ereignis. Wir bringen diesen globalen Hype endlich nach Deutschland und kombinieren tiefgründige Gespräche mit echtem Nervenkitzel. Gemeinsam mit Tresor Productions und unserer Agentur Endgame Entertainment schaffen wir eine Bühne, auf der Stars brennen – im besten Sinne. Dank unserer Partner von inSocial Media setzen wir außerdem kreative Brandintegrationen um, die nahtlos und organisch in das Format passen."

In den USA sind bereits zahlreiche Stars in dem Format zu Gast gewesen. Von Hollywoodgrößen wie Jennifer Lawrence, Idris Elba und Viola Davis über Comedians wie Kevin Hart, John Mulaney und Conan O'Brien bis hin zu Spitzensportlern wie Stephen Curry und Shaquille O'Neal. In der im Mai gestarteten Staffel waren unter anderem bereits Aaron Paul ("Breaking Bad") und Dakota Johnson ("Fifty Shades").