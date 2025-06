Erst im kommenden Jahr will Sat.1 "Promi Taste" zeigen, also die Promi-Version seiner Kochshow "The Taste". Doch schon jetzt hat man verraten, welche bekannten Frauen und Männer an der Show teilnehmen werden. So hat man unter anderem Jan Hofer verpflichtet, der frühere ARD- und RTL-Mann kocht jetzt unter anderem gegen Martina Voss-Tecklenburg, die zuletzt ebenfalls in einem RTL-Format ("Die Verräter") zu sehen war.

Darüber hinaus nehmen auch noch Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, Reality-Sternchen Melody Haase, Schauspielerin Jenny Elvers, Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, Schauspieler Andreas Hoppe, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel und Schauspieler und Moderator Jochen Schropp an der Show teil.

Die Dreharbeiten für insgesamt sieben Folgen laufen derzeit, als Produktionsfirma steht Redseven Entertainment hinter dem Spin-off. Moderiert wird das Format von Angelina Kirsch. Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin bilden die Jury und buhlen bei der Blindverkostung um die besten Löffel für ihre Teams. Danach stellen sich mit ihren Promis den feinen Gaumen hochkarätiger Gastjuroren.

Eine reguläre Staffel von "The Taste" ist wohl noch in diesem Jahr zu sehen - hier kommt es zu Veränderungen. Sat.1 hatte schon vor einigen Wochen überraschend angekündigt, dass Steffen Henssler und Elif Oskan der Jury der 14. Staffel angehören werden. Alexander Herrmann und Tim Raue bleiben indes weiterhin an Bord, während Frank Rosin und Alexander Kumptner vorerst nicht mehr mit dabei sind (DWDL.de berichtete). Henssler soll trotz seines Sat.1-Engagements auch weiterhin bei Vox im Einsatz sein.