am 17.06.2025 - 15:15 Uhr

Das ZDF hat den Starttermin für die Serie "Rembetis - Die Geisterjäger" bekanntgegeben: Alle acht jeweils rund 25-minütigen Folgen stehen ab dem 25. Juli beim ZDF zum Streamen bereit, die lineare Ausstrahlung folgt dann wenige Tage später ab dem 29. Juli. Immer dienstags ab 21:50 Uhr gibt's bei ZDFneo dann zwei Folgen zu sehen.

Die Rembetis, das ist eine Familie einst stolzer griechischer Geisterjäger, die inzwischen aber schon seit vielen Jahren ruhig in Deutschland im verschlafenen Dorf Gosse lebt. Doch mit dem ruhigen Leben ist's vorbei, als ein Unfall dort Dämonen und Geister freisetzt. Also muss sich die Familie vom Fleischspieß ihrer Gyrosbude ab- und der Geisterjagd zuwenden - und lockt dafür auch ihren abtrünnigen Sohn Paris (Jasin Challah) unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wieder zurück in die Heimat.

Den Mief von Kleinstadt und Imbissbude hatte der schon vor langer Zeit hinter sich gelassen, um Schlagerstar zu werden - was nur bedingt funktioniert hat. Eigentlich will er auch schnell wieder weg, um endlich seine zweite Single herauszubringen. Doch ein kaputtes Auto und ein Dutzend entkommener Geister, die das kleine Dorf ins Chaos stürzen, verhindern das. Und so begibt sich Paris mit seinem Bruder Hektor (Samy Challah), seiner Zwillingsschwester Alitheia (Fevronia) und deren Tochter Hekate (Sofia Koliofotos) erstmal auf haarsträubende Geisterjagden.

Die machen nicht nur Gosse jedes Mal ein kleines bisschen besser, sondern bringen auch die zerstrittene Familie wieder enger zusammen. Doch während die Hölle ihre Tore öffnet und damit der Tag des Weltuntergangs unaufhaltbar näher rückt, müssen die Rembetis' begreifen, dass sie im Zentrum einer tödlichen Verschwörung stehen und alles anders ist, als bisher angenommen.

In weiteren Rollen sind Pavlos Kourtidis als Marcos und Nadia-Alexia Challah als Harmonia zu sehen, zudem gehören auch Michael Kessler, Johanna Gastdorf, Tanja Schleiff, Alexandra Schalaudek, Christoph Franken, Piet Fuchs, Sarah Sandeh, Martin Horn und Nic Romm zum Cast. Jasin Challah war nicht nur Headwriter (weitere Autoren: Adrian Draschoff, Benedikt Schmitz, Laura Solbach), sondern führte an der Seite von Sophie Averkamp auch Regie. Produziert wurde die Serie von Eitelsonnenschein.