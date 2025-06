Der Fernsehfilm "An einem Tag im September", eine Koproduktion von ZDF und Arte, produziert von Network Movie und made in munich content & films, hat beim Festival de Television in Monte Carlo gleich doppelt abgeräumt. So wurde der Streifen einerseits mit der Goldenen Nymphe in der Kategorie Fiction ausgezeichnet, darüber hinaus wurde Hauptdarstellerin Hélène Alexandridis als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

In dem Film geht es um den Beginn der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. An einem Tag im September im Jahr 1958 treffen der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer (Burghart Klaußner) und der französische Premierminister Charles de Gaulles (Jean-Yves Berteloot) erstmals aufeinander. Die beiden Staatsmänner taktieren zunächst und tatsächlich werden zunächst ihre politischen Differenzen spürbar. De Gaulles Ehefrau Yvonne (Hélène Alexandridis) bittet im richtigen Moment zum Tee und lenkt das Gespräch geschickt auch auf private Dinge. Die beiden hartgesottenen Staatsmänner zeigen sich von einer unerwartet emotionalen Seite und erzählen von den schwersten persönlichen Momenten in ihrem Leben.

Endlich scheint das Eis gebrochen. Doch auch bei den anderen Figuren zeigt sich immer wieder: Deutsche und Franzosen stehen sich nach den Schrecken des Krieges nach wie vor misstrauisch gegenüber. Vor den Toren von de Gaulles Privathaus warten unterdessen die Journalisten ungeduldig auf Ergebnisse. Dabei lernen sich die französischen Fotografin Hélène (Nora Turell) und die deutsche Journalistik-Volontärin Elke (Nadja Sabersky) kennen. Die beiden jungen Frauen träumen von einer Zukunft in einem gemeinsamen Europa in Frieden und fordern, dass sich die Politiker dafür einsetzen.

Für das Drehbuch des Fernsehfilm zeichnete Fred Breinersdorfer verantwortlich, inszeniert wurde der 90-Minüter von Kai Wessel. Als Produzenten agierten Wolfgang Cimera (Network Movie) und Mark von Seydlitz (made in munich), Producer waren Christophe Toulemonde und Paul de Proyart. Ausgestrahlt werden soll der Film im Herbst dieses Jahres.