Auf der Suche nach Protagonistinnen für eigene Dokusoaps wurde RTLzwei erneut im "Goodbye Deutschland"-Universum der Halbschwester Vox fündig. Ab dem 10. Juli feiert bei RTLzwei nun nämlich "Oksana & Family - Alles auf Anfang" Premiere und wird dann für vier Wochen donnerstags um 20:15 mit einstündigen Folgen zu sehen sein, die von Yellowstone Productions produziert wurden. Sieben Tage vorab stehen die Folgen auf RTL+.

2019 hatte Oksana mit Ehemann Daniel und den beiden Kindern Milan und Arielle den Sprung von Berlin nach Los Angeles gewagt, um dort einen eigenen Nachtclub zu eröffnen, 2021 zogen sie weiter nach Las Vegas. Verfolgen konnte man all das im Rahmen von "Goodbye Deutschland" bei Vox. Doch inzwischen hat das Ehepaar seinen Club verkauft. Anstatt zurückzublicken, schauen sie nach vorn und haben ganz neue Pläne.

Oksana setzt alles daran, um mit ihrem Onlineshop, den Produkt-Launch ihres Beauty-Cases und ihrem ersten eigenen Song erfolgreich zu sein. Daniel hält währenddessen den Familienalltag am Laufen, hadert aber mit seiner neuen Rolle als Hausmann. Auch die Kinder stehen bereits vor großen Entscheidungen. Für den zehnjährigen Milan heißt es: Filmrolle oder Fußball? Bühne oder Kindheit? Währenddessen stellt sich die achtjährige Arielle die Frage, ob sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten soll, die mit nur 13 Jahren ihre Gesangskarriere in Deutschland begann.

Direkt im Anschluss gibt's donnerstags um 21:15 Uhr dann zudem ein Wiedersehen mit Danni Büchner samt Familie - also noch einer weiteren ehemaligen "Goodbye Deutschland"-Protagonistin. RTLzwei schickt "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" in eine zweite ebenfalls vierteilige Staffel, obwohl die erste Runde im Herbst vergangenen Jahres nach einem verheißungsvollen Beginn nur noch mau lief. Nun also ein Sendeplatz im Sommer und der Wechsel von Mittwoch auf Donnerstag.

Inhaltlich steht der Abschied von Joelina auf dem Programm, die ihren Traumjob als Flugbegleiterin ergattert hat und nach Hamburg zieht. Und auch für den Rest der Familie steht ein Umzug an: Sie zieht es nach Mallorca in ein neues Haus, nachdem der Schimmelbefall im alten Zuhause überhandgenommen hat. Doch der Umzug gestaltet sich einigermaßen chaotisch. Themen sind außerdem das "Playboy"-Shooting von Danni Büchner, ein Familienurlaub in der Türkei und ein Besuch auf der Reeperbahn in Hamburg. Produziert wird die Reihe von Picture Puzzle Medien.