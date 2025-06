SWR und HR haben verraten, wann die kürzlich angekündigt Reise-Datingshow "City of Love" mit Moderatorin Lola Weippert veröffentlicht wird. Alle vier Ausgaben sind demnach ab dem 29. August in der ARD-Mediathek verfügbar. Noch suchen die Sender für die Dreharbeiten in Stuttgart, Frankfurt und München noch nach Kandidaten. Bis Ende Juni können sich interessierte Singles bewerben.

In "City of Love" lernen sich pro Folge zweimal zwei Singles bei einem Städtetrip in Deutschland kennen. Neben den genannten Städten steht auch Freiburg im Zentrum des neuen Formats. Bei einer Rikscha-Tour erleben die Teilnehmenden die Stadt einen Tag lang gemeinsam und müssen verschiedene Challenges zusammen bestehen. Dabei kommen sie sich im besten Falle näher. Am Ende entscheidet sich: Sehen sie sich wieder oder gehen sie getrennte Wege?

Lola Weippert führt durch die Sendung. Sie bringt die Paare nicht nur zusammen, über ein Tablet ist sie auch bei der Stadtrundfahrt zugeschaltet und kommentiert das Geschehen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Weippert künftig nicht mehr durch "Temptation Island" bei RTL+ führen wird, ihren Job übernimmt künftig Janin Ullmann (DWDL.de berichtete).

Mit "City of Love" ist Weippert allerdings weiterhin im Reality-Genre aktiv - auch wenn es interessant sein wird zu beobachten, wie genau SWR und HR das Format umsetzen. Darüber hinaus schlägt Lola Weippert demnächst auch bei Prime Video auf, sie ist Moderatorin des neuen "FBoy Island". In dieser neuen Datingshow, die Ende 2025 starten soll, geht es um drei Frauen, die aus einer Gruppe von Männern die finden sollen, die tatsächlich die große Liebe suchen.