Bevor er in wenigen Wochen selbst in den Ruhestand geht und das Zepter als NDR-Intendant an Hendrik Lünenborg übergibt, hat Joachim Knuth jetzt noch zwei wichtige Personalentscheidungen getroffen, die vom Verwaltungsrat des Senders abgesegnet worden sind. So wird Claudia Bruns Chefredakteurin und stellvertretende Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen. Ole Kampovski übernimmt außerdem die Leitung der NDR Abteilung Film, Familie & Serie.

"Die Entscheidungen markieren wichtige Schritte für die Zukunft unseres Senders", sagt NDR-Intendant Joachim Knuth. "In Niedersachsen stärkt der NDR entscheidend die crossmediale Arbeit. In die Abteilung Film, Familie & Serie holen wir noch mehr Erfahrung für die Entwicklung von Formaten für junge Menschen. Beide - Claudia Bruns und Ole Kampovski – stehen für Kreativität und Innovationskraft, um unser Angebot zu stärken und der sich rasant wandelnden Medienlandschaft zu begegnen."

Bruns wird am 1. September in ihrer Funktion als Chefredakteurin im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen die Nachfolge von Thorsten Hapke (jetzt Chefredakteur Video & Web_Social) und Dr. Ludger Vielemeier (jetzt Chefredakteur Audio & News) antreten, die in den Ruhestand gehen. Durch den Umbau spart sich der NDR künftig eine Stelle. Derzeit ist Claudia Bruns Leiterin der Intendanz und Unternehmensentwicklung.

Andrea Lütke, Direktorin des NDR Landesfunkhaus Niedersachsen, sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir Claudia Bruns für diese verantwortungsvolle und neue Position der alleinigen crossmedialen Chefredaktion im größten Landesfunkhaus des NDR gewinnen konnten. Die Zusammenlegung der bislang zwei Chefredakteursstellen zu einer übergreifenden Position wird helfen, die Programmangebote des Landesfunkhauses noch integrativer zu steuern und die digitalen und linearen Ausspielwege besser aufeinander abzustimmen. Dafür bringt Claudia Bruns sowohl journalistisch als auch im Management von Change-Prozessen das nötige Know-How mit."

Ole Kampovski folgt am 1. Dezember als Abteilungsleiter Film, Familie & Serie auf Christian Granderath, der ebenfalls in den Ruhestand geht. Frank Beckmann, NDR-Programmdirektor, erklärt: "Durch die Berufung von Ole Kampovski gewinnen wir einen erfahrenen und nicht nur international hervorragend vernetzten Kollegen für die Leitung der Abteilung Film, Familie & Serie. Seine Fachkenntnisse und sein Erfolg mit jungen Formaten, die er zuvor in der Abteilung Kinder & Jugend nachhaltig bewiesen hat, werden uns dabei unterstützen, das fiktionale Angebot weiterzuentwickeln und neue Anreize für unsere Zuschauer zu schaffen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm unsere Serien- und Film-Projekte sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu intensivieren." Kampovski leitet seit 2010 die Abteilung Kinder & Jugend im NDR, die ebenso wie die Abteilung Film, Familie & Serie zum Programmbereich Fiktion & Unterhaltung gehört.