Ab Oktober stellen sich bei Prime Video wieder sieben Menschen einer Survival-Herausforderung - diesmal im Amazonas-Gebiet. Nun haben die Dreharbeiten für die mittlerweile fünfte Staffel der Abenteuershow "7 vs. Wild" begonnen. Zu sehen gibt es die insgesamt 16 Folgen ab dem 7. Oktober auf der Streamingplattform. Zwei Wochen später erfolgt auch die Veröffentlichung bei YouTube. Ergänzt wird die Show durch zehn Behind-the-Scenes-Folgen, die zeitgleich auf YouTube online gehen.

Darüber hinaus hat Prime Video nun auch angekündigt, welche Prominenten und Content Creator an dem Format teilnehmen. So sind diesmal die Survival-Experten Joe Vogel und David Leichtle, der Schweizer Content Creator Kris Grippo, der Gaming- & Comedy-Content Creator AviveHD, die Moderatorin Jeannine Michaelsen, die Fitness-Content Creatorin & Sportmoderatorin Imke Salander und die Gaming- & Content Creatorin Fibii Teil des Casts.

Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der Erfinder des Formats, Fritz Meinecke, in Staffel fünf keine Rolle mehr spielen wird. Während den ersten drei Staffeln war er aktiver Teil des Casts, im vierten Durchlauf begleitete er das Format noch als aktiver Teil des Produktionsteams. Produziert wird "7 vs. Wild" seit der dritten Staffel von CaliVision Network und der CaliVision Studios GmbH. Geschäftsführende Produzenten sind Dennis Kortuemm und André Schubert. Nils Trümpener fungiert als Executive Producer.

Nach Angaben von Prime Video kommt "7 vs. Wild" mittlerweile auf mehr als 340 Millionen Abrufe auf YouTube - was freilich nur die halbe Wahrheit ist, denn das Format ist seit Staffel drei schließlich zuerst bei Prime Video zu sehen. In jedem Fall ist das Format eine der bekanntesten und erfolgreichsten Survivalshow-Marken in Deutschland.