Schon bislang senden die RTL-Magazine "Explosiv" und "Exclusiv" aus einem virtuellen Studio, künftig teilen sich die Sendungen ein solches. Das hat der Sender jetzt angekündigt. Demnach kommen die beiden Formate ab Mittwoch, den 25. Juni, aus einem neuen, gemeinsam genutzten VR-Studio. RTL spricht in einer Pressemitteilung von einem "besonders realistischen Studioeindruck".

Die Moderatorinnen und Moderatoren der beiden Formate sollen künftig sichtbare Schatten werfen und sich im Set spiegeln. Das sorge für mehr Tiefe, Natürlichkeit und eine neue visuelle Qualität, heißt es von RTL. Das neue Set-Design orientiert sich am Realstudio, aus dem unter anderem "RTL Aktuell" und das "RTL Nachtjournal" senden. Ihren jeweiligen Look behalten "Exclusiv" und "Explosiv" durch das bekannte On-Air-Design bei, hier sind keine Änderungen geplant.

Aber auch sonst rücken die beiden RTL-Magazine enger zusammen. Zum Abschluss von "Explosiv" gibt es künftig immer eine persönliche Übergabe an "Exclusiv" – live im Studio, im direkten Talk zwischen den beiden Moderatoren. So will man bei RTL für einen nahtlosen Übergang in der Access Primetime sorgen - und möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Stange halten. Das neue Studio wurde mit dem Architektur- und Designstudio Veech x Veech, das bereits für die Gestaltung des neuen Realstudios bei RTL verantwortlich war, geplant und realisiert.

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News und ntv, sagt: "Die Verzahnung des Studiosets von Explosiv und Exclusiv mit dem Gesamtlook unserer Nachrichten und Magazine bei RTL ist ein konsequenter Schritt hin zu einer modernen, plattformübergreifenden Informations-Optik. Das neue Unreal-VR-Set erlaubt eine noch immersivere Darstellung, inklusive realistischer Schatten und Spiegelungen – ein echter Quantensprung in der Studioproduktion."