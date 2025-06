RTLzwei hat eine neue Staffel der "Wollnys" angekündigt, die neuen Folgen starten demnach am 23. Juli und sind dann immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Sieben Tage vorher gibt’s die jeweiligen Folgen zudem bereits bei RTL+. Produziert wird die Dokusoap von Yellowstone Productions, also der Produktionsfirma, die für den Sender auch das neue "Oksana & Family - Alles auf Anfang" produziert (DWDL.de berichtete).

Bei den "Wollnys" ist die Familie in den neuen Folgen im Hochzeitsstress, denn bis zum großen Tag von Küken Loredana in der Türkei muss noch viel erledigt werden - inklusive der Junggesellenabschiede. Mama Silvia plagen dagegen ganz andere Sorgen: Ihr Badezimmer im Mehrgenerationenhaus in Ratheim gleicht einer Baustelle. Ein Rohr ist undicht und sorgt so für einen Wasserschaden. Und dann zieht auch noch ein Weihnachtswichtel ins "Wollny"-Haus und stellt mit Streichen das Familienleben auf den Kopf.

Geburtstagsshow für "NightWash"

Darüber hinaus hat RTLzwei jetzt auch noch eine Jubiläumsshow von "NightWash" angekündigt, das Format aus dem Waschsalon, in dem viele Comedy-Stars ihre ersten Schritte gemacht haben, wird in diesem Jahr 25 Jahre alt (DWDL.de berichtete). Das Geburtstagsspecial aus dem Kölner Tanzbrunnen wird am Mittwoch, den 16. Juli, ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Aufgezeichnet wird die Sendung bereits an diesem Freitag. Moderator Tony Bauer führt durch den Abend. Auf der Bühne stehen unter anderem Özcan Cosar, Markus Krebs, Atze Schröder, Herr Schröder, Bastian Bielendorfer, Mirja Boes und einige mehr. Produziert wird die Geburtstagsshow von Brainpool TV.