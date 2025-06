Erst vor wenigen Wochen hat Andreas Bareiß als Direktor die Leitung der Filmakademie Baden-Württemberg (FABW) übernommen (DWDL.de berichtete) - und diesen Wechsel nimmt der SWR jetzt zum Anlass, die langjährige Zusammenarbeit im Bereich der Nachwuchsförderung zu intensivieren. Beide Seiten sprechen von einem "Zukunftspakt", den man für die kommenden drei Jahre geschmiedet habe.

Konkret wird ein genre-offener Sonderfonds in Höhe von jährlich zusätzlich 100.000 Euro aufgesetzt. Damit will der SWR bis einschließlich 2027 Kurzfilme, Serienpiloten, Animationsfilme sowie Projekte im Bereich Interaktive Medien und Games der Studierenden der Akademie fördern. "Eine so ausgezeichnete Filmhochschule im Sendegebiet ist ein großer Gewinn für den SWR. Umgekehrt ist eine so langjährige und intensive Partnerschaft mit einer Landesrundfunkanstalt einzigartig in Deutschland. Der SWR steht zu diesem Engagement und setzt die gute Partnerschaft auch mit Andreas Bareiß als Direktor der FABW fort", sagt SWR-Intendant Kai Gniffke.

Clemens Bratzler, Programmdirektor Information SWR, ergänzt: "Trotz unseres großen Spardrucks hat für uns die Nachwuchsförderung weiter Priorität. Aus voller Überzeugung investieren wir in junge Talente und ihre Ideen - auch zu unserem eigenen Nutzen. Denn so finden Studierende einer der führenden Filmhochschulen Europas den Weg zum SWR und seinem Publikum."

Und Andreas Bareiß, Direktor der Filmakademie, sagt: "Ich freue mich sehr über dieses klare Bekenntnis des SWR zum Nachwuchs und darüber, die bestehende Branchennähe der Filmakademie hierdurch maßgeblich zu erneuern, auszubauen und zu vertiefen. Gleichzeitig ist unser Abkommen für mich ein starkes in die Zukunft gerichtetes Signal für die Stärkung des Medien- und Kreativstandorts Südwest insgesamt."

Die Zusammenarbeit zwischen SWR und FABW wird übrigens schon bald wieder sichtbar. Ab dem 21. Juli sendet der SWR monatlich drei Kurzfilme in seinem Programm, die auch in der ARD Mediathek veröffentlicht werden. Es stünden eine "verlässliche Zahl an SWR Redakteurinnen und Redakteuren aus den Bereichen Fiktion und Doku für einen intensiven Austausch mit den Studierenden an der Filmakademie in Ludwigsburg zur Verfügung", heißt es vom SWR.