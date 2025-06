am 26.06.2025 - 19:00 Uhr

2023 rief das Institut für Moderation (imo) an der Hochschule der Medien Stuttgart erstmals eine eigene Preisverleihung ins Leben, um besondere Leistungen im Moderationsfach zu würdigen, am heutigen Donnerstagabend wird der Stuttgarter Moderationspreis, für den "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni die Patenschaft übernommen hat, nun also zum dritten Mal vergeben. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und lässt sich hier im Livestream verfolgen.

Fast 300 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gab es, aus denen eine Fachjury nun je zehn Nominierte in den drei Kategorien "Journalistische Qualität", "Public Value" sowie "Präsentation, Sprache und Innovation" ausgewählt hat. Abseits dessen wird noch ein Sonderpreis für Moderatorinnen und Modaratoren aus Baden-Württemberg verliehen, über den die HdM-Studierenden entscheiden. Einen Überblick über alle Nominierten finden Sie an dieser Stelle.