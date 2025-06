Während RTL in Deutschland am Freitag mit der angekündigten Übernahme von Sky Deutschland Schlagzeilen macht - dort aber erstmal noch auf die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden angewiesen ist - kann die RTL Group am gleichen Tag ein seit Langem in der Schwebe hängenden Geschäft endlich Fortschritte vermelden. Es geht um den Verkauf von RTL Nederland an DPG Media, für den die niederländiche Wettbewerbsbehörde ACM nun grünes Licht gegeben hatte.

Angekündigt worden war die Transaktion schon Ende 2023, nachdem zuvor die geplante Fusion mit Talpa Network am Veto der Kartellwächter gescheitert war. Ursprünglich erwartete man den Abschluss dann schon zu Mitte 2024 - doch dann trat erneut die ACM auf den Plan und kündigte eine Prüfung an. Und die nahm sehr viel Zeit in Anspruch - der zunächst anvisierte Plan eines Abschlusses bis Ende 2024 konnte nicht gehalten werden, nachdem nun das Go kam, soll die Transaktion aber zum 1. Juli 2025 über die Bühne gehen.

Der Kaufpreis für RTL Nederland beträgt 1,1 Milliarden Euro, der bei Abschluss der Transaktion an die RTL Group gezahlt wird. Im Rahmen des Verkaufs gehen die RTL Group und DPG Media eine strategische Partnerschaft ein, die neue Dienstleistungsvereinbarungen in den Bereichen Technologie (Bedrock, BCE, Smartclip), internationale Werbevermarktung (RTL AdAlliance) und Erstzugriffsrechte auf neu entwickelte Programme von RTL Nederland umfasst. Im Rahmen einer Markenlizenz-Vereinbarung wird DPG die Marke RTL in den Niederlanden bis mindestens Ende 2034 nutzen.

Thomas Rabe, Chief Executive Officer der RTL Group, sagt: "Nach langer Prüfung durch die Behörden haben RTL Nederland und alle Stakeholder jetzt Klarheit. Der Verkauf ist und bleibt die beste strategische Option. Mein großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von RTL Nederland für ihre Leistung und Geduld. Durch diesen Schritt kann DPG Media seine Position in den Niederlanden stärken, um besser mit den globalen Tech-Plattformen konkurrieren zu können. Wir freuen uns auf die strategische Partnerschaft mit DPG Media."

Die RTL Group hat angekündigt, einen beträchtlichen Teil dieser Einnahmen an die eigenen Anteilseigner über die Dividendenzahlung auszuschütten. Zuästzlich 5 Euro je Aktie sind es, die auf den Verkauf von RTL Nederland entfallen. Die erwartete Dividende wird im Rahmen der regulären Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 ausgeschüttet, die im Mai 2026 erfolgen soll.