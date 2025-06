Normalerweise finden die Zuschauerinnen und Zuschauer bei TLC Reality-Formate, Dokusoaps und True Crime. Im April bestückte man aber gleich zwei Abende mit US-Serien - und das waren echte Klassiker. Dienstags ist seither immer "Dallas" zu sehen, TLC setzt ab 20:15 Uhr auf gleich mehrere Folgen. Der Klassiker kehrte damals zum ersten Mal nach 18 Jahren zurück ins deutsche Free-TV. Donnerstags programmierte TLC in der Primetime "Emergency Room". Schon bald kommt es aber auf beiden Slots zu Veränderungen.

Wie ein Sendersprecher gegenüber "Wunschliste" bestätigt hat, ist "Dallas" nur noch bis zum 15. Juli im Programm von TLC zu sehen, danach ist vorzeitig Schluss. Der Sender wird dann nur einen Bruchteil der insgesamt 357 Folgen ausgestrahlt haben. Grund sind zu geringe Quoten. "Bei TLC testen wir immer wieder neue Programmfarben und haben seit April die Kultserien 'Dallas' und 'Emergency Room', das bereits erfolgreich im Nachmittagsprogramm von TLC gelaufen ist, in der Primetime ausgestrahlt. Hier haben die Formate nach gutem Start zuletzt leider nicht mehr die gewünschte Performance erzielt", heißt es.

Ab dem 22. Juli setzt TLC dienstags um 20:15 Uhr auf Altbewährtes. Geplant ist die Ausstrahlung des Formats "Dr. Pimple Popper", das auch in der Vergangenheit immer wieder beim Sender ausgestrahlt wurde. "Im August folgen diverse Neustarts und für den Herbst sind lokale TLC-Eigenproduktionen bereits in Produktion", erklärt ein Sendersprecher gegenüber "Wunschliste". Für "Dallas" prüfe man weitere Ausstrahlungsmöglichkeiten im Portfolio.

Und auch am Donnerstag bei "Emergency Room" wird es zu Veränderungen kommen. Auch dieser Klassiker muss die TLC-Primetime räumen und ist dort letztmals am 17. Juli zu sehen. Die Krankenhausserie wird künftig aber noch am Sonntagnachmittag ausgestrahlt, hier wurde bislang schon eine Folge wiederholt. In der Donnerstags-Primetime setzt TLC künftig auf die True-Crime-Dokureihe "Internet der Lügen".