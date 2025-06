Wolf-Dieter Jacobi ist immer für eine überraschende Personalie gut. So wie Mitte 2020, als nach fast 30 Jahren in Diensten des MDR, davon neun Jahren als Programmdirektor, in knappen Worten sein Abschied vor Ablaufen seiner Amtszeit verkündet wurde. Rund fünf Jahre später meldet er sich nun beim MDR zurück - wiederum an überraschender Stelle: Er wird Co-Geschäftsführer der MDR Media GmbH.

MDR Media ist die Werbe- und Holdinggesellschaft und eine 100-prozentige Tochter des MDR. Sie ist damit zum einen für die Vermarktung von Werbezeiten in Radio und TV sowie für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen und zum anderen für die Führung der Beteiligungsunternehmen in Technik und Produktion verantwortlich.

Jacobi wird MDR Media gemeinsam mit Reinhard Hild leiten und seinen Posten im August antreten. Der zweite Geschäftsführer-Posten bei MDR Media war vakant, seit Uwe Geißler Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand gewechselt ist. "Mit Wolf-Dieter Jacobi gewinnen wir einen sehr erfahrenen Medienexperten für die Geschäftsführung. Er wird die MDR Media gemeinsam mit Reinhard Hild als starke Doppelspitze zukunftssicher und innovativ weiterentwickeln", sagt MDR-Intendant Ralf Ludwig nun.

Wolf-Dieter Jacobi erklärte, er danke für das Vertrauen und freue sich auf die Zusammenarbeit mit Hild und dem Team von MDR Media. Reinhard Hild sagt: "Ich freue mich, gemeinsam mit Wolf-Dieter Jacobi auf unserer früheren Zusammenarbeit aufzubauen und die positive Entwicklung der MDR Media fortzusetzen."

Wolf-Dieter Jacobi hatte in seiner Zeit beim MDR unterschiedliche Positionen inne. Er war Reporter, Moderator, Programmbereichsleiter, MDR-Sportchef, ARD-Olympia-Teamchef, Unterhaltungs-Chef und Programmdirektor in Leipzig. Er war auch Vorsitzender der Aufsichtsräte der MDR-Werbung und der Saxonia Media. Die MDR Media mit Sitz in Erfurt entstand 2020 aus der MDR-Werbung GmbH und der DREFA Media Holding GmbH. Nach seinem Abschied vom MDR arbeitete er als Programmberater und Produzent für verschiedene Produktionsfirmen.