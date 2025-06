am 30.06.2025 - 12:58 Uhr

Auch wenn es in diesem Jahr keine "normale" Fußball-EM oder WM der Männer gibt: Auch der Juni 2025 war im Fernsehen vom rollenden Ball geprägt. Sat.1 hat sich mit der U21-Europameisterschaft sowie der ausgedehnten Klub-WM gleich zwei Wettbewerbe gesichert, mit denen man viele Abende füllen konnte. Das zeigt sich auch im Frische-Index, für den wir jeden Monat den Anteil an Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren im Abendprogramm zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht auf den acht großen Vollprogrammen ermitteln.

Während anderswo also der Sommermodus dem Programm schon deutlich anzumerken war, füllte Sat.1 vor allem dank vieler Fußballstunden drei Viertel seines Programms mit Erstausstrahlungen - das war der höchste Wert für den Sender seit Oktober vergangenen Jahres und lag 39 Prozentpunkte über dem Juni-Wert des vergangenen Jahres. Sat.1 stürmte damit bis auf Platz 2 nach vorne, im Mai hatte man noch den fünften Rang belegt.

Nur RTL hatte sogar noch etwas mehr "frisches" Programm im Angebot, hier lag der Wert zwar 12 Prozentpunkte unter dem Mai-Niveau, aber trotzdem bei stolzen 81 Prozent. Auch hier zeigt sich ein gewaltiger Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozentpunkte. ProSieben, Vox und RTLzwei zeigten ebenfalls deutlich mehr frisches Programm als im Juni vergangenen Jahres, als gegen die Fußball-EM fast nur Wiederholungen liefen.

Nachdem Das Erste schon im Mai deutliche Zurückhaltung mit Blick auf Erstausstrahlungen gezeigt hatte, schlug der Sommer-Modus nun auch beim ZDF voll durch, hier sank der Frische-Anteil auf etwa zwei Drittel des Abendprogramms, lag damit aber noch immer knapp vor dem des Ersten. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen Sender sortierten sich damit auf den Plätzen 3 und 4 im Sender-Ranking ein.

FIX-Punkte

Juni 2025 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

Juni 2024 Jahresschnitt '25

(vs 01-06/24) RTL 81 von 100 -12 +36 90

( +6 ) Sat.1 75 von 100 +22 +39 59

( +8 ) ZDF 66 von 100 -27 +0 86

( +0 ) Das Erste 63 von 100 -10 -9 82

( -2 ) ProSieben 51 von 100 -5 +15 52

( +0 ) VOX 40 von 100 -9 +19 41

( +1 ) RTLzwei 31 von 100 -1 +19 36

( +2 ) kabel eins 22 von 100 +2 +2 22

( -2 )

Frische-Index-Verlauf bis Juni 2025 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Wie wir die Daten erheben und was sie aussagen



Wir werten Monat für Monat das Programm der acht großen Vollprogramme zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht aus und ermitteln den Anteil an "frischem Programm", wozu wir Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren rechnen. Sendungen, die vorab gestreamt werden konnten, gelten hier ebenfalls als "frisches Programm". Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird.

Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung.