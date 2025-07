In Portugal und Spanien stieg die Temperatur schon am vergangenen Wochenende teils auf über 40 Grad. Ganz so heiß wird es in Deutschland zwar voraussichtlich nicht, in die oberen 30er-Regionen wird das Thermometer in vielen Teilen Deutschlands aber wohl in dieser Woche steigen. Es dürfte dazu wohl also auch die ein oder andere Sondersendung in den nächsten Tagen geben.

WDR und SWR legen bereits am heutigen Montag vor. Der WDR zeigt im Anschluss an die "Tagesschau" ab 20:15 Uhr ein auf 15 Minuten angelegtes WDR Extra unter dem Titel "Heiß, heißer, NRW", in dem es unter anderem um die extreme Hitzebelastung in dicht bebauten Stadtgebieten gehen soll. Der SWR nimmt sich für sein ebenfalls um 20:15 Uhr startendes "SWR Extra: Hitze im Südwesten" sogar 25 Minuten Zeit. Hier geht's unter anderem um vertrocknende Pflanzen und den sinkenden Pegelstand des Bodensees.

Auch RTL hat schon eine Sondersendung angekündigt, allerdings nicht für heute, sondern den morgigen Dienstag. Dann läuft um 20:15 Uhr ein "RTL Aktuell Spezial: Glutofen Deutschland - Wie umgehen mit der Extrem-Hitze?". Angesetzt sind dafür 15 Minuten. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich bei allen Sendern entsprechend.